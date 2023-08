Information Midi Olympique. Alors que le partenariat entre la FFR et le groupe Altrad au sujet du sponsor maillot du XV de France arrivait à terme en janvier 2024, il devrait selon nos informations être prochainement prolongé de quatre années supplémentaires. Et sensiblement réévalué...

C’est en 2018 que le groupe Altrad, propriété du milliardaire héraultais Mohed Altrad, est devenu le premier sponsor maillot de l’histoire du XV de France. Néanmoins, le contrat qui liait la Fédération Française de Rugby au patron du MHR arrivait à terme en janvier prochain et ces derniers mois, plusieurs multinationales françaises avaient donc répondu à l’appel d’offres lancé par l’instance gouvernante du rugby français. Et ? Samedi matin, le bureau fédéral présidé par Florian Grill, successeur au printemps dernier de Bernard Laporte à la tête de la FFR, aurait selon nos informations annoncé que le choix du sponsoring maillot du XV de France se serait à nouveau porté sur le groupe Altrad, 3,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et 60 000 salariés dans le monde entier.

Un contrat de quatre ans... et réévalué par rapport au précédent

De toute évidence, le nouveau contrat maillot entre les deux parties devrait donc s’étendre jusqu’en 2028 et aurait même été réévalué, par rapport au premier engagement : de fait, si le partenariat entre le groupe Altrad et la FFR rapportait jusqu’ici environ 8 millions d’euros par saison, il serait donc cette fois-ci un peu plus conséquent et permettrait en partie au vaisseau amiral du rugby français de combler un déficit récemment estimé par Florian Grill à 20 millions d’euros, comme d’offrir des conditions de préparation optimales au XV de France jusqu’à la prochaine Coupe du monde, prévue dans quatre ans en Australie. Ce faisant, Altrad, également sponsor maillot des All Blacks jusqu’en 2028, se positionne comme l’un des mécènes les plus influents du rugby mondial.