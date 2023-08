Sébastien et Romain, les deux frères Taofifenua, seront présents ce dimanche au Stade de France dans un rôle de finisseurs. Chose inimaginable sept jours auparavant puisque le pilier ne participait pas à la préparation et le deuxième ligne soignait une blessure.

Sébastien Taofifenua a vécu une incroyable semaine. Il était titulaire lors de la victoire de Lyon face à Toulon samedi dernier avant de faire son sac pour rejoindre l’équipe de France à Capbreton. Le pilier gauche, qui n’a plus connu de sélection depuis la tournée d’automne 2017, a pris le dernier wagon du train en marche en raison de la blessure de Cyril Baille. Il n’avait même pas effectué une seule séance d’entraînement avec les Bleus qu’il apprenait qu’il n’était pas logiquement dans la liste des 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde.

3ème sélection pour Sébastien

Le mardi, il enfilait la chasuble avec le numéro 17 avec donc l’espoir de fêter sa troisième sélection face à l’Australie ce dimanche après une intégration express. « Sébastien fait partie d'un groupe de 26 joueurs que nous avons convoqués mi-juin, lors de la semaine des demi-finales, a néanmoins rappelé le sélectionneur Fabien Galthié, Durant cette période, nous les avons entraînés à vivre une semaine Coupe du monde. Il y avait des joueurs éliminés des demi-finales et des barrages et Sébastien en faisait partie. Ensuite, il est parti en club et a continué de se préparer avec cette idée que tout pouvait arriver et qu'il pouvait être convoqué. Effectivement, nous avons eu besoin de lui donc rapidement la semaine dernière, j'ai échangé avec son manager. Il était sur la feuille de match et a joué son match avant de nous rejoindre dimanche. Il a fait le début de semaine de préparation avec nous et honnêtement, je n'ai pas senti le joueur en difficulté globalement. Mais il est clair qu'il n'a pas les deux mois de vie en communauté. D'avoir une ou plusieurs exceptions lors du dernier match de préparation, nous l'avions imaginé. Cela permet de ventiler et de lisser un peu mieux les temps effectifs de jeu de chaque joueur. Sébastien vivra sa troisième sélection et a donc déjà un vécu en bleu. Ce qui est bien aussi, c'est que nous pouvons voir qu'il partagera ce moment avec son frère. »

Romain revient d'une blessure aux ischio-jambiers

Effectivement, le deuxième ligne Romain est apte pour retrouver la compétition après avoir soigné un ischio-jambier pendant trois semaines, effectuant son retour juste à temps pour gagner ses premières minutes de temps de jeu de l’été. Les chances de voir les deux hommes sur la même feuille de match pour cet ultime test étaient donc nulles la semaine dernière avant un incroyable concours de circonstances. Et comme cette histoire de famille un peu folle ne manque pas de clin, il est bon de rappeler que Sébastien avait connu sa deuxième et dernière sélection en compagnie de son frère. C’était face au Japon, le 25 novembre 2017.