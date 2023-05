Ovni parmi les ovnis, Antoine Dupont concentre tous les regards et même ceux de l’équipe de France à VII. Avec les Jeux Olympiques 2024 en guise de récompense, cette discipline devient plus attractive. Voici les contours de ce dossier.

L’an passé, après avoir remporté le Tournoi des 6 nations, plusieurs joueurs du XV de France comme Damian Penaud, Gabin Villière et Antoine Dupont s’imaginaient vers d’autres cieux, en particulier ceux du VII. S’il y a bien un Graal pour tout rugbyman, c’est la Coupe du monde. Mais il y a un événement qui la dépasse et auquel un rugbyman peut prendre part : les Jeux Olympiques. D’autant plus lorsqu’ils sont à Paris car cela n’arrive qu’une fois tous les 100 ans. Personne ne voudra manquer cet événement. Alors que les World Series font étape à Toulouse, le dossier a été remis sur la table par nos confrères de Sud-Ouest, voici ce que leur répond Jérôme Daret, entraîneur des Bleus : « Antoine Dupont, c’est le choix numéro 1. Si lui veut faire les JO, quel entraîneur peut le refuser ? Si ça se fait, ce sera de manière intelligente et constructive. En ayant l’ambition aussi de voir aussi, si Antoine Dupont se sent bien dans ce jeu, dans cette discipline différente du XV. »

Pourquoi c’est un dossier compliqué ?

C’est compliqué car la saison 2023-24 d’Antoine Dupont s’annonce chargée. Elle débutera par la Coupe du monde de rugby, évidemment, qui monopolisera le Toulousain de fin juillet à fin octobre (on espère). Le XV de France aura ensuite une seconde fenêtre internationale pour le Tournoi 2024 en février et mars. C’est-à-dire que sur cette saison, le joueur ne sera à disposition de son club (son employeur) que pour les mois de novembre, décembre, janvier, avril, mai et juin, avec 6 semaines de congés à poser parmi ceux-ci. De plus, le rugby à VII est une discipline à part entière, contrairement à Gabin Villière, Antoine Dupont n’a jamais pratiqué le rugby à VII à haut niveau. Inévitablement, il aura besoin d’une période d’adaptation aux règles, aux attitudes et à l’effort physique différents du XV, qui peut durer plusieurs mois. Une période qui rognerait un peu plus sa saison avec le Stade toulousain, puisque les Jeux Olympiques se tiendront à partir du 24 juillet. Selon la convention FFR-LNR on ne peut pas sélectionner un joueur en équipe de France à VII aussi facilement qu’en équipe de France à XV. N’étant inscrit sur aucune liste de protection (Objectif 2024 ou espoirs conventionnés), la sélection devra obligatoirement disposer de l’accord du Stade toulousain pour appeler Antoine Dupont. Au vu de l’emploi du temps des internationaux cité ci-dessus, le Stade toulousain n’a aucune raison de mettre à disposition son joueur, de la même manière que Bordeaux et Toulon, pour Penaud et Villière.

Pourquoi c’est possible ?

Il existe une différence aujourd’hui entre le dossier Dupont, Penaud ou Villière, c’est l’aura dont dispose le Toulousain. Une puissance comparable, toutes proportions gardées, à celle du capitaine de l’équipe de France de foot : Kylian Mbappé. En termes de média, de marketing, de communication, d’influence… Ce sont deux joueurs qui peuvent être plus puissants que leur club. À titre d’exemple quantifiable, quand le Stade toulousain peine à atteindre les 300 000 abonnés sur Instagram, l’Auscitain vient de fêter le demi-millions d’abonnés. Ainsi, de la même manière que lorsque Kylian Mbappé a exprimé son souhait de participer aux Jeux Olympiques, quand Antoine Dupont émet l’idée, son club l’écoute. Il en a d’ailleurs déjà parlé à son club comme il le confirmait en décembre dernier au micro d’RTL : « Il y a une volonté de ma part de mettre des choses en place pour pouvoir y participer. Ce sera une discussion entre les différents staffs. » Affaire à suivre. Il existe encore bien des inconnues avant de voir Antoine Dupont sur la pelouse du Stade de France