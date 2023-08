La Nouvelle-Zélande aligne la grosse équipe. Dans le cadre de leur dernier match de préparation avant la Coupe du monde, les All Blacks défient les Springboks à Twickenham. Pour l'occasion, Ian Foster a choisi de titulariser les trois frères Barrett et Dane Coles, absent du XV de départ depuis un mois.

Ça va taper fort, très fort même, ce vendredi à Twickenham (20h30). Pour le choc entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, il n'y aura pas que les Boks avec l'équipe qui devrait démarrer le Mondial. En effet, Ian Foster envoie l'artillerie lourde pour ce duel entre les deux dernières nations championnes du monde.

Your 23 to take the field at Twickenham \ud83d\udda4



\ud83d\udcfa Watch live on @skysportnz from 6:30am NZT#RSAvNZL pic.twitter.com/ayawmmmvSt — All Blacks (@AllBlacks) August 23, 2023

Pour la première ligne, Ethan De Groot et Tyrel Lomax sont alignés ensemble, une habitude à présent, mais c'est bien Dane Coles qui cette fois-ci assurera le poste de talonneur. Absent du XV de départ depuis plus d'un mois et la victoire bonifiée sur la pelouse de l'Argentine (12-41), le champion du monde 2015 voudra marquer des points pour démarrer au Stade de France. Dans la cage, ce sera l'attelage Whitelock-Barrett qui a eu la confiance du sélectionneur, alors que Brodie Retallick est toujours en phase de reprise. La troisième ligne sera composée des habituels Luke Jacobson, Ardie Savea et Sam Cane, qui est également capitaine.

Une ligne arrière impressionnante

Si le huit de devant des Blacks fait peur à ses adversaires, les lignes arrières ne sont pas en reste. Aaron Smith et Richie Mo'unga assureront une charnière, qui se connaît par cœur après plus de six ans de coopération. Les frères Barrett sont associés, avec Jordie au centre et Beauden à l'arrière. Enfin, ce sont Mark Telea et Will Jordan qui seront sur les ailes de la nation à la fougère argentée.

Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : 15. B. Barrett; 14. Jordan , 13. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Tela ; 10. Mo'unga, 9. Smith; 7. Cane (cap.), 8. Savea, 6. Jacobson; 5. S. Barrett, 4. Whitelock; 3. Lomax, 2. Coles, 1. De Groot.

Remplaçants : 16. Taukei'aho, 17. Williams, 18. Newell, 19. Lord, 20. Va'ai, 21. Papali'i, 22. Roigard, 23. Lienert-Brown.