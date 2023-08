La première journée de Top 14 s'est achevée ce dimanche avec la victoire de Montpellier sur La Rochelle. Plusieurs chiffres sont à retenir de cette ouverture du championnat.

21. Soulan, premier meilleur réalisateur

Quelle entrée en matière du promu oyonnaxien ! Bousculés en première mi-temps face à Clermont, les hommes de Joe El Abd ont ensuite pu compter sur un Jules Soulan de gala. Le demi d'ouverture d'Oyonnax a marqué 21 points, soit quatre unités de plus que l'équipe de Christophe Urios. Avec seulement un échec face aux perches, Soulan a converti trois transformations et cinq pénalités pour concrétiser les temps forts de ses coéquipiers. À la fin de la première journée, Soulan est le meilleur réalisateur du Top 14.

5. Babillot trop indiscipliné

Les supporters de Castres pouvaient souffler après la pénalité sur la sirène de Pierre Popelin. Malmené par une vaillante équipe paloise, le CO a donné le bâton pour se faire battre en ouverture du championnat. À Pierre-Fabre, les hommes de Jeremy Davidson n'ont pas marqué le moindre essai et ont failli être plombés par leur indiscipline. Symbole malheureux de ces fautes répétées, Mathieu Babillot a cumulé à lui seul cinq pénalités, deux cartons jaunes et un carton rouge. Un match à oublier pour le troisième ligne castrais qui sera suspendu pour la deuxième journée du championnat.

Auteur de la pénalité offrant la victoire aux siens sur la sirène, Pierre Popelin n’a pas manqué ses débuts à Pierre-Fabre sous les couleurs du CO.https://t.co/2ZUUdHjI3X — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 20, 2023

2. Lopez déjà clinique

À Bayonne, Camille Lopez n'a pas levé le pied. Après une saison 2022-2023 proche de la perfection, le numéro 10 de l'Aviron a parfaitement dicté le jeu de ses coéquipiers face à Toulouse. Excellent dans l'animation, Lopez a surtout concrétisé chaque coup de pied qui s'offrait à sa patte gauche. Auteur d'un 100% au pied, l'ancien Clermontois s'est surtout fait remarquer par deux drops importants en début de seconde période. Spécialiste de l'exercice, Lopez a une nouvelle fois fait explosé Jean-Dauger...

4. Perpignan n'y arrive toujours pas

L'Usap est-elle maudite ? Pour la quatrième saison d'affilée, Perpignan perd son match d'ouverture. Face au Stade français, les Catalans ont été bien trop imprécis pour faire dérailler une équipe parisienne bien en place et sûre de sa force. Cette défaite sèche (7-29) confirme une tendance : les Perpignanais ont la fâcheuse tendance de mal débuter leur saison. Pau (2022), Brive (2021), et Biarritz (2020) se sont tous imposés face à l'Usap en ouverture du championnat.

La nouvelle aventure de Franck Azéma a mal débuté à Perpignan. Icon Sport

100%. Carbonel porte le MHR

La dernière rencontre de la première journée a été le théâtre d'un affrontement entre deux ouvreurs plus ou moins heureux. D'un côté, les coups de pied manqués de Ihaia West (2/4) n'ont pas permis aux Rochelais de s'échapper, de l'autre, Louis Carbonel a sanctionné chaque faute maritime par son pied droit. Pour sa deuxième saison dans l'Hérault, l'ancien Toulonnais a rendu une copie parfaite face aux perches avec treize points marqués, avec des coups de pied importants en deuxième période.