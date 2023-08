Oyonnax a fêté dignement son retour en Top 14 en prenant le meilleur de Clermont ce samedi, à Charles-Mathon (36-17). Décomplexés, les Oyomen ont su trouver leur rythme au fur et à mesure de la rencontre en s'appuyant sur leurs hommes forts de la saison dernière. Leur succès est au final logique alors que l'ASM a été bien trop indisciplinée.

Cinq ans après avoir quitté l’élite du rugby français, Oyonnax faisait son retour en Top 14, dans la peau du champion de Pro D2. Les Oyomen ont bien fêté ce retour face à leur ancien entraîneur Christophe Urios, en dominant Clermont (36-17). Les Auvergnats sont toujours en phase de reconstruction et ont du travail avant de retrouver les hauteurs du classement, trop indisciplinés et soumis à l’intensité adverse.

Les Oyomen au niveau de l’enjeu

Malgré une première action convaincante des Clermontois, qui ouvrent le score sur une pénalité de Jules Plisson (0-3, 2ème), ce sont bien les promus qui sont mieux dans la rencontre. Car sur la première offensive, Oyonnax peut marquer son premier essai de la saison, par Gavin Stark (7-3, 4ème). Sur le coup d’envoi, Baptiste Jauneau perdait le ballon après un cafouillage face aux avants adverses. Le ballon sortait vite au large et Stark, malgré la mauvaise passe de son coéquipier, parvenait à aller marquer en coin.

Clermont tentait de réagir, mais la défense était solide et Dessaigne ne pouvait aplatir, même en terminant dans l’en-but (10ème). Oyonnax mettait la pression et l’ASM ne pouvait que se dégager par du jeu au pied de Jules Plisson. Et c’est d’ailleurs sur une longue chandelle de son ouvreur que Clermont réagissait. Newsome était présent à la réception au niveau de la ligne médiane et servait Joris Jurand, qui mettait les cannes pour aller marquer son premier essai (7-10, 21ème).

Touchés mais pas abattus, les Oyomen repartaient de l’avant. Sur une mêlée obtenue dans le camp adverse, ils sortaient une belle combinaison offensive, avec une redoublée de passes entre les demis, avant de servir Reybier pour le franchissement de la ligne adverse. L’ailier servait ensuite Théo Millet, qui aplatissait entre les perches (14-10, 27ème).

Clermont travaille à mi-temps

L’occasion de reprendre les devants, après un temps fort des Clermontois. Lassé de voir les mêlées échouer, l’arbitre donnait d’abord un carton jaune à un pilier de chaque côté. Oz pour Oyonnax et Falgoux pour l’ASM (30ème). Clermont mettait la pression sur la ligne, Jurand étant proche d’aller à l’essai sans un retour en catastrophe de la défense. Les Jaunards enchaînaient trois penaltouches à 5 mètres de la ligne poussant Fabrègue à prendre à son tour un carton (36ème). Rob Simmons concrétisait cette période après que Jauneau fut stoppé sur la ligne, en tendant le bras au-dessus du ruck pour aplatir (14-17, 38ème).

L’ASM ne le savait pas encore, mais c’était la dernière fois qu’elle marquait des points dans ce match. Soulan remettait d’abord les équipes à égalité d’une pénalité de 50 mètres (17-17, 40ème), avant de passer devant depuis son propre camp (20-17, 48ème). Les Auvergnats mettaient ensuite la pression dans le camp adverse, grâce à un franchissement de Fouyssac, sans succès. Plisson manquait une pénalité dans ses cordes (56ème). Les visiteurs faiblissaient et craquer, en témoigne cette chandelle de l’ouvreur qui atterrissait en touche. Farrell mettait déjà un avertissement en faisant un en-avant à 5 mètres de la ligne, alors que l’essai lui tendait les bras après un coup de pied rasant de Stark (61ème).

Sur la mêlée, le pack oyonnaxien récupérait la pénalité, jouée à la main, et c’est Loïc Credoz qui finissait le travail (27-17, 65ème). Clermont était sans solution, sous l’eau, et Soulan enchaînait les pénalités en cette fin de match (70ème, 74ème, 80ème, 36-17), pour conclure la rencontre avec plus de 20 points au compteur. Retour en fanfare donc, pour Oyonnax avec un match très solide face à un adversaire de prestige. De bon augure pour la suite du championnat, et ce succès va permettre aux Oyomen de prendre de la confiance, avant d’affronter des adversaires plus sûrs de leur force. Car comme le disait Christophe Urios au bord du terrai : "Il y a du travail" pour Clermont, menaçant mais jamais excellent, et logiquement battu aujourd’hui.

