Fabien Galthié a annoncé la liste des 33 joueurs qui disputeront le Mondial avec le XV de France. Voici les chiffres à retenir de cette annonce tant attendue.

2. Bielle-Biarrey et Boudehent seuls novices

La première information de cette liste est la présence de Louis Bielle-Biarrey et Paul Boudehent dans le groupe France. Le Bordelais et le Rochelais n'avaient connu aucune sélection avant le début des matchs de préparation, au mois de juillet, et seront donc les seuls novices de la liste. Les deux joueurs ont notamment fait forte impression face à l'Écosse, lors des matchs "aller-retour" face au XV du Chardon.

26,8 ans. Une moyenne d'âge à peine plus âgée qu'en 2019

La moyenne d'âge de la liste des 33 joueurs de Fabien Galthié est de 26,8 ans, soit presque une année de plus qu'en 2019 (26). Louis Bielle-Biarrey est le benjamin du groupe (20 ans), alors que Uini Atonio est le sage du groupe avec ses 33 printemps. Au total, sept joueurs ont 30 ans ou plus (Aldegheri, Atonio, Taofifenua, Willemse, Ollivon, Lucu, Danty).

Voici la liste des 33 Bleus qui représenteront le #XVdeFrance à la Coupe du monde 2023 ! \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 pic.twitter.com/a2i1PEll1z — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 21, 2023

22 "Chelemards" dans la liste

Un an après le Grand chelem des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations, 22 joueurs présents en 2022 disputeront le Mondial avec le XV de France. Parmi les absents notables par rapport à l'épopée française de l'année passée, Romain Ntamack, Demba Bamba, Matthis Lebel ou Mohamed Haouas ne seront pas de la partie en septembre prochain. Malgré tout, les "Chelemards" composent deux tiers de la liste finale de Fabien Galthié.

8 Mondialistes de 2019

Par rapport à 2019, la liste de Fabien Galthié est un vent de fraîcheur pour le rugby français. Seulement huit joueurs du dernier Mondial au Japon ont été convoqués pour la Coupe du monde 2023. Cyril Baille, Peato Mauvaka, Charles Ollivon, Grégory Alldritt, Antoine Dupont, Gaël Fickou, Damian Penaud et Thomas Ramos sont les seuls survivants de 2019. De grands espoirs, ces huit mondialistes sont tous devenus des cadres du XV de France quatre ans plus tard.

10. Toulouse, club le plus représenté

Sans surprise, la liste de Fabien Galthié a confirmé l'important contingent toulousain. Ils seront dix "stadistes" à postuler pour le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre prochain. Derrière le club rouge et noir, La Rochelle a "placé" sept de ses joueurs dans la liste des 33, devant Bordeaux-Bègles (5). Club largement représenté au Mondial 2019 (7 joueurs), Clermont ne place aucun joueur dans cette liste des 33, une première dans l'histoire, même si Damian Penaud n'a pas encore disputé le moindre match avec l'UBB, son nouveau club.

