Le succès des Stadistes ne souffre d'aucune contestation. Patients, s'appuyant sur une stratégie élaborée à la perfection, les Stadistes ont raflé la mise sans contestation. Dans un contexte hostile, les visiteurs ont marqué de leur empreinte un voyage pourtant pas si évident.

Chirurgicaux, peu importe le moment de la rencontre, les Parisiens n'ont pas vacillé d'une once. Malmenés durant de nombreuses minutes par une furia catalane de tous les instants, les Stadistes ont prouvé une certaine qualité de résilience dans la tempête. Rémi Bonfils, à l'image du staff a apprécié :"On s'est appuyés sur les bases de la saison dernière. Les avants furent au diapason, surtout à l'extérieur où le combat fut intense. On les a mis sous pression et c'est satisfaisant." Alors que Joris Segonds sanctionnait la moindre faute locale, les visiteurs furent admirables en défense, encaissant sans broncher les multiples salves adverses.

Le premier multirugby a rendu son verdict, et voici les résultats !



Le film de CO-Pau > https://t.co/vkQQqQ1sh1

Le film d'Usap-Stade français > https://t.co/v8qnOmDQo5

Le film d'Oyonnax-Clermont > https://t.co/1mJKO485x3

Le film de Lyon-Toulon > https://t.co/N7oKXmfoRc pic.twitter.com/TjH97c9Fx5 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 19, 2023

Même à 13 contre 15, au contraire, les hommes de Paul Gustard ont résisté et scoré. Un symbole épatant dans une arène surchauffée à blanc pour cette première. Le centre Jeremy Ward explique :"On a bien résisté à ce moment de la partie. Nous avons clairement su faire front collectivement. Et c'était impressionnant sur le terrain où l'atmosphère était très particulière avec ce public très bruyant." Du caractère à revendre, sous le feu d'une mêlée fermée incroyablement dominatrice. Les pénalités pleuvaient, les avants insistaient là où l'adversaire ne pouvait plus répondre. Et le résultat fut inévitable, tant les scories locales furent nombreuses. Un succès fédérateur pour la suite selon le Sud-Africain :"C'est une bonne chose de démarrer ainsi. Nous nous sommes préparés en conséquence. Et puis nous avons mis les ingrédients au fur et à mesure pour signer la victoire."

Montée en puissance dévastatrice

Alors que les avants se montraient donc gargantuesques, le Stade Français écartait aisément la menace. Et c'est une sacrée performance face à des Usapistes auteurs d'une préparation de bonne facture. Qui plus est face à Franck Azéma qui célébrait son retour à Aimé-Giral. Bien au contraire, les Stadistes expédiaient Dakuwaqa en terre promise en toute fin de match pour sceller un scénario qui ne laissait guère de doute au suspens. Mieux, le jeu parisien a offert déjà des prémices d'une appropriation naissante.

Entendez par là, qu'avec un staff encore amputé de Laurent Labit et Karim Ghezal, la production fut vraiment souveraine. Les joueurs vêtus de rose peuvent se féliciter d'avoir su contourner le rugby généreux mais imprécis de Perpignan comme test grandeur nature. Mais ils pourront aussi valider cette inauguration par une réception d'Oyonnax vendredi prochain dans son antre de Jean-Bouin. Rémi Bonfils à la conclusion :"On savoure le succès, on s'est dit des choses dans le vestiaire. On pense déjà à Oyonnax qui a survolé la ProD2 et une préparation qui sera rapide et courte pour enchaîner tout de suite." Une confirmation sera attendue.