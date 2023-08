La Rochelle conquérante, tandis que la Section paloise démarre désavantagée. La première de Rory Kockott en rose et comme un air de déjà-vu pour Oyonnax... Découvrez les chiffres à connaître avant cette première journée de Top 14.

12 La Rochelle à son aise loin de Delflandre

s'il n'a jamais gagné de son histoire à Montpellier, le club double champion d'Europe en titre surfe sur une sacrée dynamique à l'export. il a remporté, la saison dernière, toutes compétitions confondues, douze de ses dix-neuf matchs disputés hors de Delflandre.

2 Défaites en amical

Pau, qui a joué deux matchs amicaux contre l'Aviron bayonnais et le Castres olympique, s’est incliné à chaque fois. Face à l'Aviron, chacun a eu sa mi-temps et le club basque l'a emporté à la sirène, 33-26. Contre Castres, les Béarnais ont perdu 32-21. Ils tâcheront de faire mieux ce samedi et de se montrer plus performants, aussi, en défense.

1 Première apparition de Kockott en rose

Face aux absences de Brad Weber et Hugo Zabalza, Rory Kockott devrait faire sa première apparition sous le maillot du Stade français. Recruté pour son expérience, l'international français apportera sa hargne et sa science du jeu pour tenter d'aider ses partenaires à faire un coup en Catalogne...

10 La première d'Oyonnax en Top 14 contre Clermont

Il y a dix ans, Clermont s'était déplacé dans l'Ain pour y disputer le premier match de l'histoire d'Oyonnax dans l'élite du rugby. Un déplacement terrible pour les hommes de Vern Cotter qui s'étaient inclinés 30-19 face à ceux de... Christophe Urios.

4 Toulon la bête noire du LOU

Sur les cinq derniers affrontements en Top 14, les Varois en ont remporté quatre avec une moyenne de 25 points inscrits, et 20 unités encaissées. La dernière victoire lyonnaise en championnat remonte au 27 mars 2020, au Matmut Gerland (54-16). Ce jour-là, Nonu avait été expulsé au bout d'une demi-heure.

3 Le nombre de victoires de l'UBB à Nanterre en 4 ans

L'UBB a gagné trois de ses quatre derniers déplacements sur la pelouse du Racing en Top 14 : 34-30 en 2019-2020 ; 33-32 en 2020-2021 ; 37-14 en 2021-2022, sous la conduite de Christophe Urios. La saison passée, le Racing avait retrouvé de justesse la maîtrise 31-28 au mois d'avril.

4 Recrues bayonnaises face à Toulouse

Le talonneur Vincent Giudicelli sera le seul titulaire, Arthur Itturia, Rémi Boudreau Cjeikh Tiberghien étant remplaçants. Quatre sont en sélection pour la Coupe du monde : Rodrigo Bruni (Argentine), Gela Aparidze (Géorgie), Luke Tagi (Fidji) et Federico Mori (Italie). Lucas Paulos (Argentine) et Reece Hodge (Australie), non retenus avec leurs sélections, devront eux attendre pour intégrer le groupe. Aurélien Callandret est blessé.