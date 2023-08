Pro D2 - Réduit à 14, le FC Grenoble renverse Mont-de-Marsan dans un match fou

Pro D2 - Pour la première journée de cette saison de Pro D2, le double finaliste malheureux de la saison dernière, Grenoble, affrontait l'équipe qu'il avait éliminée en demi-finale, Mont-de-Marsan. Mal rentrés dans le match, les Isérois ont mis le feu en seconde période, malgré le carton rouge de leur recrue Pierce Phillips, et remonté les Landais pour s'imposer (30-25). Un succès très précieux, d'autant plus avec la pénalité de points que subit le FCG au classement.

Le FC Grenoble s'est imposé de justesse dans son Stade des Alpes (30-25), ce vendredi soir face à Mont-de-Marsan, pour la première journée de la saison de Pro D2. Les Isérois sont mal rentrés dans le match et ont subi le réalisme des visiteurs, qui prenait le chemin de la victoire, d'autant plus en jouant 50 minutes en supériorité numérique. Mais le FCG s'est réveillé après la pause, et en patron, a pu remonter son adversaire du soir, concurrent direct à la montée en Top 14.

Grenoble sur la mauvaise voie

Plus d'informations à suivre ...