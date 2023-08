L'ouverture de la saison a souri aux Sapiacains qui n'ont pas eu de difficultés particulières à battre le promu Valence Romans. Sur le score de 20 à 3 et avec 3 essais inscrits, les Tarn-et-Garonnais lancent parfaitement leur saison 2023/2024.

Comme toujours, les ondes étaient positives pour débuter cette saison mais les dynamiques étaient elles opposées pour ces deux équipes qui ont lancé leur saison 2023/2024. Car si d'un côté les Damiers surfent sur le bonheur d'une montée en Pro D2 au terme d'une magnifique saison en Nationale 1, les Montalbanais, eux, ont encore en mémoire le stress et la peur d'une descente à l'échelon inférieur, évitée de peu en toute fin d'exercice. À partir de ce constat, dans quel état d'esprit ces deux formations allaient-elles s'affronter ? Nul ne pouvait le savoir avant le coup d'envoi.

Une reprise en douceur

Dans la fournaise de Sapiac (35 degrés au coup d'envoi), les deux formations eu du mal à se mettre en route. Pour autant, ce sont les locaux qui ont rapidement pris le dessus, tant physiquement que tactiquement. Omniprésents dans le camp des Damiers, les Occitans ont trouvé la faille à la 14e minute de jeu grâce à un essai en coin de Tuculet. C'est finalement sur ce petit score de 5 à 0 que les deux équipes sont rentrées aux vestiaires à la mi-temps. Logiquement, ce sont les Tarn-et-Garonnais qui ont pris les commandes de ce match face à une équipe de Valence Romans timorée.

Dans cette chaleur étouffante, on se disait que les joueurs de Pierre-Philippe Lafond étaient partis pour un cavalier seul après l'ouverture du score mais force est de constater que les Valentino-Romanais étaient toujours au contact bien qu'ils aient passé 99% du temps dans leur propre camp. Malgré une infériorité numérique de 10 minutes, ils ont su faire le dos rond pour empêcher les adversaires de faire le break.

Montauban passe la seconde

Au fil des minutes, les deux formations prenaient la mesure de cette rencontre et ainsi, le jeu était plus vif dès le début de la seconde période. Malgré une maladresse chronique de part et d'autre, deux essais intervenaient presque coup sur coup en faveur des Montalbanais. A la 56e, c'est tout le pack qui s'en allait dans l'en-but tandis qu'à la 61e, Guillemin profitait du gros travail de Reilhac pour réaliser un break définitif (20 à 3). La fin de rencontre fut marquée une hausse des fautes qui amena l'arbitre à sortir quelques cartons jaunes. Côté visiteurs, les fautes en touche se sont multipliées.

Côté visiteurs, les fautes en touche se sont multipliées, annihilant de bonnes opportunités pour score. Au coup de sifflet final, c'est une victoire somme toute logique que signe l'US Montalbanaise face à Valence Romans pour cette reprise de la Pro D2 à Sapiac. Auteurs d'un match sérieux, les Tarn-et-Garonnais ont finalement attendu la seconde période pour faire le break face à une équipe drômoise vaillante mais dominée de la tête et des épaules. Avec 3 essais au compteur, les Sapiacains capitalisent et s'offrent un point de bonus offensif source de confiance pour la suite de la saison.