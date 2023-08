Agen frappe fort d'entrée, Provence premier leader à l'issue de la première journée, Vannes et Grenoble marquent les esprits face à des concurrents directs... Les enseignements de la première journée de Pro D2 !

Brive défait d'entrée

Face à une équipe d'Agen survoltée dès les premières secondes, Brive a concédé un revers pour son retour en Pro D2 (32-29). Pourtant, ce sont bien les Brivistes qui ont inscrit la première banderille avec une relance de 80 mètres de toute beauté conclue par le demi de mêlée Julien Blanc. En doublant dans la foulée avec un essai de Paula Walisoliso, les hommes pensaient avoir fait le plus dur à la demi-heure de jeu (3-14, 28e). Mais les locaux n'ont rien lâché et on construit leur succès sur un long temps fort juste avant la pause.

Restants de longues minutes dans les 22 Corréziens, les Lot-et-Garonnais ont réussi à réduire le score avec un essai de leur ailier Timilai Rokoduru. Mais surtout, les Brivistes ont été réduits à 13 et en ont payé les conséquences en seconde période. De retour des vestiaires, les locaux ont planté deux essais coup sur coup pour l'avantage (25-17, 50e).

Mais dans une seconde période complètement folle, avec cinq essais au total, il y aura eu un véritable chassé-croisé jusqu'au bout. Mais au bout du suspense, c'est le flanker Matthieu Bonnet qui viendra délivrer Armandie, avec un essai en force. Malgré une dernière pénalité à 5 mètres de la ligne du SUA, Brive n'a pas su faire sauter une dernière fois le verrou et s'incline de peu (32-29).

Provence premier leader

Aix envoie déjà un message. En déplacement sur la pelouse du promu Dacquois, les partenaires de Jean-Charles Orioli ont déroulé leur rugby (16-44). Mais tout ne fut pas simple pour les Provençaux. En première période, les deux équipes ont balbutié leur rugby et il a fallu un exploit de Thomas Salles pour débloquer le compteur d'essais, conclu par son ailier Adrien Lapègue.

Ce même joueur qui s'offrira un doublé en seconde période, dans une période à sens unique qui verra Provence prendre le large en marquant quatre essais supplémentaires en l'espace d'une quinzaine de minutes (41-9, 65e). Si les Landais vont réduire le score dans les dix dernières minutes, les hommes de Mauricio Reggiardo s'imposent largement et sont en tête de la Pro D2 après cette première semaine (16-44).

Vannes s'est fait peur

Un duel de prétendants d'entrée de jeu au stade de la Rabine et à la fin, Vannes en sort le torse bombé (30-20). Mais que ce fut dur. Tout avait bien commencé, avec deux essais inscrits dans le premier quart d'heure et un avantage de quatorze points. D'un coup, les Bretons se sont comme éteints et ont vu leurs adversaires revenir et même prendre les devants à la pause grâce à un doublé de leur talonneur Elia Elia (14-17, 40e).

Mais Nevers a vu son indiscipline lui coûter trop cher tout au long du match, dont notamment deux cartons jaunes concédés. Il n'en a pas fallu plus à l'artilleur local, Maxime Lafage pour permettre aux siens de reprendre les devants à l'heure de jeu (23-20, 60e). Avec un dernier essai inscrit par un paquet d'avants dominateur, les Vannetais confirment leur ambition pour cette saison (30-20).

Béziers au bout du mano a mano

Que ce fut poussif pour les Bitterois mais le plus important est fait pour l'ASBH (20-19). Pourtant, ce sont bien les Angoumoisins qui ont pris le meilleur départ. Survoltés, les hommes d'Alexandre Ruiz ont déroulé leur rugby durant les vingt premières minutes pour prendre un bel avantage (0-13, 20e). Mais les locaux ne se sont jamais affolés, et ont remonté petit à petit, comme certains de leur succès.

Avec deux essais inscrits rapidement, les pensionnaires du stade Raoul-Barrière ont pu reprendre le score avant de basculer derrière à la sirène, à cause d'une pénalité de Botica juste avant la pause (14-16, 40e). Avec un jeu plus fermé en seconde période, ce sont les buteurs qui ont marqué les seuls points de cette deuxième mi-temps. Avec deux pénalités réussies, c'est l'ouvreur Victor Dreuille qui a offert le succès aux siens, pour bien démarrer une saison qui va se poursuivre sur la pelouse de Brive la semaine prochaine.

Aurillac rouge vif

Pour sa première à Jean-Alric, Aurillac a récité ses gammes devant. Au quart d’heure de jeu, les avants cantaliens ont imposé de terribles séquences à leurs opposants rouennais avant que Shvangaridze ne passe derrière la ligne. Et malgré un carton rouge de Yabaki pour un mauvais geste sur Vallée, Aurillac s’en est remis à son pack avec un essai de pénalité suite à un maul dévastateur.

Un carton qui a sans doute galvanisé les Aurillacois qui ont marqué un troisième essai grâce à Powell. Cerise sur le gâteau, les Cantaliens ont empoché le bonus offensif en toute fin de partie (31-7) et se classent premiers à égalité de points avec Montauban et Provence Rugby.

Montauban tout bonus

Malgré un début de match sans grandes envolées, Montauban a pris le meilleur Valence-Romans en deuxième période avec deux essais en cinq minutes d’Agnesi et Guillemin. Les hommes de « PP » Lafond ont été appliqués et rigoureux pour construire leur victoire. Avec une défense de fer, l’USM a s’est montré solide pour le premier match de la saison. À l’inverse, le VRDR paye pour apprendre pour sa remontée en Pro D2 et n’a jamais pu trouver la faille dans la défense montalbanaise. Défaite 20-3 du VRDR.

Grenoble renversant

Les Montois ont démarré la rencontre tambours battants avec un premier essai de Patricio Fernandez. Recruté en provenance de Perpignan, l’Argentin fut à la conclusion d’un mouvement d’envergure dès la 10ème minute. Grâce au pied de Laousse Aspiazu, Mont-de-Marsan a ensuite alourdi la marque avant que Pierce Phililips ne sorte sur carton rouge. Les Grenoblois étaient même menés 19-9 en début de seconde période.

Mais ensuite, quel retour de flamme ! Les hommes d’Aubin Hueber ont inscrit trois essais en dix minutes (Romain Trouilloud, Rossi, Nansen) pour totalement renverser cette partie, à quatorze. Victoire finale 30-25 pour le FCG qui a fait forte impression face à l’un de ses concurrents directs pour les phases finales.