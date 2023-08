Pro D2 - À 14 pendant plus d'une heure, Aurillac empoche le point de bonus offensif face à Rouen

Face à des Rouennais trop indisciplinés et imprécis dans la zone de vérité, Aurillac a joué un très bon rugby devant son public et a même décroché le point de bonus offensif dans les dernières minutes (31-7). Solides en mêlée et combatifs après avoir joué à 14 pendant plus d'une heure, les Cantaliens ont montré à tous leurs prochains adversaires qu'il sera dur de s'imposer à Jean-Alric.

Si l'entame de match est entièrement à l'avantage des Aurillacois, l'imprécision de Marc Palmier au pied, qui manque deux coups de pied consécutifs (4/6 au pied dans cette partie), ne permet pas aux locaux de capitaliser au tableau d'affichage. Cela n'a tout de même pas arrêté les avants cantaliens de faire exploser leurs adversaires rouennais, par l'intermédiaire de Beka Shvangiradze (7-0, 16'). Aurillac / Rouen Normandie - En direct - Phase régulière Pro D2 - Rugbyrama - rugbyrama.fr Pourtant, Rouen va bien réagir. Et pour une de leurs seules opportunités dans les 22 mètres aurillacois dans le premier acte, Paul Vallée vient conclure un beau mouvement collectif pour revenir au score (7-7, 25'). Un essai qui va coûter très cher aux Auvergnats, puisque sur cette action, Simeli Yabaki est exclu par Madame Groizeleau après avoir heurté le visage de Vallée avec son genou au moment où l'ailier aplatissait le ballon. Plus d'informations à venir...