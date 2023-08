Les dirigeants de la Fédération australienne ont annoncé avoir nommé le treiziste Jason Ryles comme nouvel entraîneur des trois-quarts des Wallabies. Le technicien, passé par les Dragons catalans lorsqu’il était joueur, vient remplacer Brad Davis qui a quitté ses fonctions pour raisons familiales.



Les Wallabies d’Eddie Jones ne sont pas restés longtemps sans coach des trois-quarts. La Fédération australienne a en effet nommé Jason Ryles en remplacement de Brad Davis qui a quitté la sélection ce jeudi pour raisons familiales, peu avant que la délégation australienne ne s’envole pour la France afin d’y disputer son dernier match de préparation pour la Coupe du monde dimanche 27 août, contre le XV de France.

Tout sauf un inconnu

Si son nom ne dit peut être pas grand-chose aux suiveurs du rugby à XV de ce côté du globe, Jason Ryles est tout sauf un inconnu tant en Australie qu’auprès d’Eddie Jones. Après une belle carrière de joueur à XIII (il a disputé 271 matchs de NRL et est passé en France en 2009 chez les Dragons catalans), le jeune technicien (44 ans), s’est formé une solide réputation sur le bord des terrains en tant que coach. Il est considéré en Australie comme l’un des entraîneurs les plus prometteurs du pays et a fait les beaux jours des Melbourne Storms et des Sydney Roosters. Eddie Jones a repéré son talent depuis longtemps et avait déjà fait appel à lui en tant que coach des skills en 2020, alors qu’il était le sélectionneur de l’Angleterre. Las, la mission de Ryles avait été écourtée à cause de la pandémie de Covid 19. L'arrivée du technicien est un renfort de poids dans le staff australien, qui compte notamment Brett Hodgson (défense), Neal Hatley (avants), Dan Palmer (touche), Pierre-Henry Broncan (mauls et rucks offensifs), Berrick Barnes (jeu au pied).

Pour rappel, les Australiens évolueront dans la poule C lors du Mondial. Une poule a priori à sa portée qui compte notamment les Fidji, le pays de Galles, la Géorgie et le Portugal.