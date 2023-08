Le futur adversaire des Bleus ne semble pas au mieux. Dans la tourmente depuis la nomination d'Eddie Jones en janvier, à quelques mois du mondial, les décisions controversées s'enchaînent, et ce jeudi, le sélectionneur australien s'est emporté, notamment contre la presse australienne.

Depuis sa prise de fonction en janvier 2023, Eddie Jones n'a pas souvent eu l'occasion d'esquisser un sourire avec les Wallabies. En cause, plusieurs problèmes, le premier concerne les résultats : 4 matchs, 4 défaites. Une dernière place dans le Rugby Championship avec deux corrections contre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, et une défaite à domicile face à l'Argentine. La dernière défaite en Test-Match 23-20 face aux All Blacks laissé présager du mieux. Mais en coulisse, de nombreuses choses sont reprochées à l'ex-sélectionneur du XV de la Rose, notamment depuis l'annonce de la liste pour le mondial la semaine passée. Un groupe rajeuni, n'incluant pas certaines légendes comme Mickaël Hooper et Quad Cooper (125 et 80 sélections), qui a fait tiquer la presse locale.

"Merci pour la pire conférence de presse que j'ai jamais vue"

Alors ce jour, quand Eddie Jones convoque les médias à l'aéroport de Sydney, pour confirmer le départ de Brad Davis, l'adjoint en charge de l'attaque, qui quitte l'aventure pour des raisons personnelles, le manager s'emporte : "Je sais ce qui ne va pas avec le rugby australien et vous, les gars, vous faites partie du problème parce que vous êtes tellement négatifs à propos de tout... Nous partons pour un Mondial que vous nous pensez incapables de gagner. Vous pensez que le processus de sélection est mauvais parce que des joueurs se plaignent. Dites-nous que nous sommes horribles et nous vous prouverons le contraire. Je sens toute cette négativité et il vaut que je me lave de ça parce que ça me colle à la peau. Et merci pour la pire conférence de presse que j'ai jamais vue dans le rugby mondial ! Bien joué, vraiment la pire que j'aie jamais vue."

Ce n'est pas dans les meilleures conditions donc, que les Wallabies arrivent en Europe. Nous verrons à quel point le groupe est affecté ou non par l'aspect extra-sportif. Le prochain match des Wallabies sera au Stade de France le 27 août, pour le dernier match de préparation face aux Bleus.