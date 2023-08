Après avoir fait le court trajet entre Bayonne et Biarritz cet été, le trois-quarts centre international (4 sélections) revient sur son choix de rejoindre le BOPB et nous fait part de ses premières impressions du côté d’Aguiléra.

Yann, on vous avait quitté avec le maillot de l’Aviron en mai, on vous retrouve avec celui du BO aujourd’hui. Comment s’est fait ce transfert ?

L’intersaison a été pleine de rebondissements. J’étais en contact avec plusieurs clubs, dont Dax et Vannes. Le BO est arrivé assez tardivement, mais ça s’est fait et je suis fier, aujourd’hui, d’avoir pris cette décision et d’être ici.

À quand remontent vos premiers contacts avec Biarritz ?

J’ai eu une première petite approche au mois de mai. Avec l’histoire de la vente, c’est tombé à l’eau, puis à partir du moment où le club ne s’est plus vendu, j’ai rencontré, discuté et échangé avec les dirigeants.

La proximité géographique entre les deux villes a-t-elle été importante dans votre décision ?

Oui, énormément. Plus la saison dernière avançait, plus je voulais avoir une stabilité familiale pour mes enfants ou ma femme.

À 35 ans, il vous reste de l’énergie à revendre…

Oui. Je ne me sentais pas d’arrêter encore. J’aurais eu trop de regrets en arrêtant ma carrière immédiatement. J’avais encore de l’huile dans le moteur, pour jouer encore un peu.

Pour combien de temps ?

Deux ans, puis il sera temps d’arrêter (rires).

Qu’avez-vous ressenti au moment d’échanger la tunique de l’Aviron pour celle du BO ?

Je sais qu’il y a une rivalité entre les deux clubs, qu’il y a eu de très gros derbys tout au long de ces dernières années. Il ne faut pas se mentir, il y a eu un pincement au cœur, car j’ai passé de très belles années à Bayonne. Je sais que je vais en passer de très bonnes au BO aussi. Il y a aussi un peu d’appréhension, car il y a de la rivalité entre les deux clubs. J’en ai pris un peu plein la gueule par certains, mais c’est de bonne guerre, ça fait partie du jeu. En tout cas, je ne regrette pas du tout d’être ici aujourd’hui.

Yann David a porté deux saisons le maillot de l'Aviron bayonnais. Icon Sport

Qu’allez-vous vouloir amener au collectif ?

Mon envie de me battre sur le terrain. J'essaye, à chaque fois, de me donner à 400 %. Des fois, je serai bon, d’autres moins bon, mais j’aime combattre avec les collègues, c’est ce qui me donne envie d’être ici, aujourd’hui.

Dans quel état avez-vous trouvé les joueurs, à votre arrivée ?

Avec tout ce qui s’est passé, comme plein de monde, je me suis posé la question. Il y avait un petit peu d’appréhension, et quand je suis arrivé ici en juillet, j’ai trouvé un groupe plutôt uni, vraiment souriant, ultra solidaire et ça m’a tout de suite soulagé. C’est top d’être tombé sur un groupe comme ça, après avoir traversé toutes ces péripéties tout au long de l’été. Je suis venu ici avec l’envie de porter le maillot du BO, de me lancer à fond dans cette nouvelle saison et, pour l'instant, toute la préparation estivale s’est bien passée.

Que ressentez-vous à l’idée d’évoluer aux côtés de joueurs comme Rhys Webb ou Jonathan Joseph ?

J’ai joué plusieurs fois contre eux et c’est génial de se retrouver à côté ! Nous avons vraiment un effectif compétitif. Il faut, maintenant, que la mayonnaise arrive à bien prendre. Est-ce que ça se fera dès le premier match ou au bout du cinquième, on ne sait pas encore. On verra lors du début de saison. En tout cas, je pense qu’il y a un très bon groupe avec de l'expérience et de la jeunesse. Ça peut être quelque chose de bien.

Quand les avez-vous affrontés ?

En club et Rhys, lors d’une Coupe du monde des moins de 20 ans. Ça remonte ! J’en ai parlé avec lui, c’est marrant de se retrouver là.

Quelle sera l’ambition du BO cette saison ?

Pour commencer, nous voudrons prendre un maximum de plaisir, enchaîner les matchs et aller chercher les victoires. On verra comment ça aboutira à la fin de la saison. Nous ne voulons pas nous prendre la tête et faire la meilleure saison possible. Si on arrive à se qualifier, ce sera génial, et sinon, on fera le dos rond et on repartira de plus belle. On veut avoir un groupe fort et enchaîner les belles performances. Il y a l’équipe pour, sur le papier, mais l’avenir nous dira ce qui peut se passer sur le terrain. Avec les joueurs qu’on a à disposition, on a envie de faire une très belle saison, c’est sûr.