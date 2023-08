Le retour du Pro D2 et du Top 14, le match France - Fidji... Le programme TV de ce week-end

La reprise du Pro D2 et du Top 14, France - Fidji et pays de Galles - Afrique du Sud en matchs de préparation. La réception de l'Angleterre par l'Irlande et la rencontre entre l'Italie et la Roumanie. La 25e journée de NRL... Découvrez l'heure et la chaîne de chaque rencontre de rugby diffusée ce week-end.

Vendredi 18 août Rugby à XV CANAL+ SPORT : Biarritz / Colomiers. Pro D2. 1re journée. 8h00

CANAL+ SPORT : Tasman / Auckland. Bunnings NPC. 2e journée. 9h45 CANAL+ SPORT : Otago / Wellington. Bunnings NPC. 2e journée. 13h10 CANAL+ : Agen / Brive (Direct) Pro D2. 1re journée. 18h30

RUGBY+ CANAL 253 : Dax / Provence Rugby (Direct) Pro D2. 1re journée. 18h55

RUGBY+ CANAL 254 : Grenoble / Mont-de-Marsan (Direct) Pro D2. 1re journée. 18h55

RUGBY+ CANAL 255 : Béziers / Soyaux-Angoulême (Direct) Pro D2. 1re journée. 18h55

RUGBY+ CANAL 256 : Vannes / Nevers (Direct) Pro D2. 1re journée. 18h55

RUGBY+ CANAL 257 : Aurillac / Rouen (Direct) Pro D2. 1re journée. 18h55

RUGBY+ CANAL 258 : Montauban / Valence-Romans (Direct) Pro D2. 1re journée. 18h55 CANAL+ : Bayonne / Toulouse (Direct) Top 14. 1re journée. 21h05

L'EQUIPE : Samoa / Barbarians britanniques (Direct) Match préparatoire au Mondial. 21h00 WORLDRUGBY.TV : Uruguay / Argentine XV (Direct) Match préparatoire au Mondial. 1h00 Rugby à XIII BEIN SPORTS 1 : Cowboys / Sharks. NRL. 25e journée. 10h00

BEIN SPORTS 1 : Eels / Roosters (Direct) NRL. 25e journée. 11h55

BEIN SPORTS 2 : Eels / Roosters. NRL. 25e journée. 19h00 Samedi 19 août Rugby à XV CANAL+ : Racing 92 / Bordeaux-Bègles (Direct) Top 14. 1re journée. 14h00

WORLDRUGBY.TV : Géorgie / États-Unis (Direct) Match préparatoire au Mondial. 16h00

LA CHAÎNE L'ÉQUIPE : Pays de Galles / Afrique du Sud (Direct) Match préparatoire au Mondial. 16h15 CANAL+ : Multirugby (Direct) Top 14. 1re journée. 18h05 CANAL+ SPORT 360 : Oyonnax / Clermont (Direct) Top 14. 1re journée. 18h05

CANAL+ SPORT : Castres / Pau (Direct) Top 14. 1re journée. 18h05

RUGBY+ CANAL 253 : Perpignan / Stade français (Direct) Top 14. 1re journée. 18h05

RUGBY+ CANAL 257 :Lyon / Toulon (Direct) Top 14. 1re journée. 18h05 LA CHAÎNE L'ÉQUIPE - L'ÉQUIPE LIVE : Irlande / Angleterre (Direct) Match préparatoire au Mondial. 18h30

L'ÉQUIPE LIVE 4 : Italie / Roumanie (Direct) Match préparatoire au Mondial. 18h30 TF1 : France / Fidji (Direct) Match préparatoire au Mondial. 20h55 Rugby à XIII BEIN SPORTS 1 : Dragons / Storm (Direct) NRL. 25e journée. 11h30

L'ÉQUIPE LIVE : Leigh / Dragons catalans (Direct) Super League. 22e journée. 16h00 BEIN SPORTS 3 : Dragons / Storm. NRL. 25e journée. 21h00 Dimanche 20 août Rugby à XV CANAL+ SPORT : Lyon / Toulon. Top 14. 1re journée. 7h15

CANAL+ SPORT : Castres / Pau. Top 14. 1re journée. 9h00

CANAL+ SPORT : Racing 92 / Bordeaux-Bègles. Top 14. 1re journée. 10h40

CANAL+ SPORT : Oyonnax / Clermont. Top 14. 1re journée. 12.20

CANAL+ SPORT : Perpignan / Stade français. Top 14. 1re journée. 14.05 CANAL+ : Montpellier / La Rochelle (Direct) Top 14. 1re journée. 21h05 Rugby à XIII BEIN SPORTS 1 : Raiders / Bulldogs (Direct) NRL. 25e journée. 8h00 BEIN SPORTS 3 : Raiders / Bulldogs. NRL. 25e journée. 21h45