Ce week-end, Pauline Bourdon, numéro 9 du XV de France féminin, et Laure Sansus ancienne internationale française, se sont mariées devant une assemblée très "rugby".

C'est la belle histoire de cet été, le mariage deux formidables joueuses du XV de France. Une histoire d'autant plus belle que les femmes étaient concurrentes au poste de 9 en sélection, mais aussi en club, au Stade toulousain, depuis le départ de Pauline Bouron de Bayonne vers la ville rose en 2021. Une relation que les deux rugbywomen avaient accepté de nous raconter, lors d'une interview exceptionnelle l'été dernier.

A lire aussi : Concurrentes, coéquipières et amoureuses... L'histoire étonnante de Bourdon et Sansus

En voici un extrait :

Vous êtes en couple, vous jouez au même poste, vous cohabitez en club et en sélection. Ce n’est pas commun…

LS : En sélection, on a fait quelques matchs avec moi en numéro 9 et Pauline en numéro 10. À Toulouse, c’est arrivé aussi et nous avons même été associées en 9 et 15. Il est vrai qu’on adore jouer ensemble. Parce qu’on a la connaissance du poste de demi de mêlée qu’on se connaît très bien. Quand je suis en 9 et Pauline en 10, si je veux attaquer un intervalle, elle le sait avant les autres. Cette complicité se retrouve sur le terrain.



PB : Mais on se prend parfois la tête en match (rires).



LS : Oui, Pauline est impulsive et veut tout jouer. Moi, je lui dis : « Calme un peu quand même. »



PB : Après, une fois que c’est sorti sur le terrain, ça reste sur le terrain. C’est fini ensuite. De toute façon, vu que Laure est très posée, on s’engueule très rarement en fait, j’en suis presque déçue (rires).

Fin de citation. Laure Sansus avait décidé de prendre sa retraite à l'issue de la Coupe du monde l'an passé, juste après leur titre de championnes de France, quand Pauline Bourdon joue encore au Stade toulousain et en équipe de France, avec qui elle disputera assurément le WXV, en novembre prochain.