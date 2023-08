Wouldn’t it be Nice \ud83c\udfb6



\ud83d\udccd @VilledeNice (@MaRegionSud) sera le Camp de Base Officiel de @Scotlandteam pour la #RWC2023



---



\ud83d\udccd Nice (Région Sud) will be the Official Team Base of Scotland for RWC 2023 pic.twitter.com/fUyG1b9ltQ