Après un lundi noir vécu par les Bleus, le XV de France a repris ce mardi le chemin de l’entraînement à Capbreton. Une première séance réalisée sous les yeux de Romain Ntamack, toujours présent au sein du groupe tricolore.

Il était bien là, pas loin du terrain sur lequel il aurait dû se trouver au milieu de ses partenaires si son genou gauche n’avait pas cédé samedi dernier sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Romain Ntamack, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur le privant de la Coupe du monde qui débute le 8 septembre prochain, est toujours auprès du groupe France et a assisté à l’entraînement disputé sous un beau soleil landais.

Un signe fort illustrant le statut de ce joueur au sein du XV de France. Mais pas seulement. Sa seule présence a également fait du bien à plusieurs de ses partenaires ayant vécu, eux-aussi, un lundi noir par procuration. C’est le cas de son partenaire au Stade toulousain Thomas Ramos : "Le voir quitter le groupe sur blessure à quelques semaines du début de la Coupe du monde, ça m’a fait mal. Romain, je le côtoie au quotidien. J’espère surtout qu’il va bien se rétablir et qu’il reviendra fort, comme il l’a dit." Et d’ajouter : "Je l’ai croisé tout à l’heure avant l’entraînement, ça m’a fait du bien de le voir."

Même tonalité dans le propos du trois-quarts centre Gaël Fickou : "Malgré notre victoire du week-end, nous avons vécu un lundi difficile. Quand on perd des joueurs de l’effectif, c’est toujours frustrant. Ce n’était vraiment pas la grande joie hier (lundi). Mais, il faut avancer, on a un match à préparer le week-end prochain. On doit rester focus tout en ayant une immense pensée pour Romain."

Labit : "Beaucoup de nations nous envient d’avoir autant de joueurs à ce poste-là"

Évidemment, la question de son potentiel successeur avec le numéro dix est rapidement venue sur le tapis. Un peu trop vite au goût de Thomas Ramos, véritablement marqué par la grave blessure de son ami. "À tout dire, j’aurais aimé qu’on attende au moins 24 heures pour que cette question soit posée". Un sentiment légitime pour l’arrière du Stade toulousain, mais une interrogation majeure qui passionne la France du rugby. Laurent Labit savait qu’en arrivant dans le petit club house du stade Bourret de Capbreton, il serait inondé de questions à ce sujet.

A quatre jours d'affronter les Fidji à Nantes, les Bleus étaient à l'entraînement à Capbreton, au lendemain d'un lundi noir. Midi Olympique - Pablo Ordas

Son petit sourire en coin en disait long. L’entraîneur de l’attaque tricolore n’a d’ailleurs pas manqué de taquiner son auditoire. "Des solutions, on en a, a-t-il débuté. Mais je me souviens aussi quand, il y a un ou deux ans, vous les journalistes, vous nous reprochiez presque de faire jouer Romain et pas Matthieu (Jalibert). Aujourd’hui, la question n’est plus la même. Matthieu a une expérience internationale, des qualités qui ne sont pas les mêmes que celles de Romain. Tout le monde connaît les qualités offensives de Matthieu (Jalibert) et ses qualités de facteur X. Sa vitesse aussi. Il est très dangereux avec le ballon. Antoine (Hastoy) est, depuis qu’il a changé de club, devenu champion d’Europe. Il est plus un joueur de système, régulateur de l’équipe. Ensuite, on sait aussi que Thomas (Ramos) a joué à l’ouverture avec Toulouse. Il est aussi un maître à jouer, il est déjà un deuxième ouvreur sur le terrain. Et souvent, il est les yeux du numéro dix présent sur le terrain avec lui. Nous avons donc des solutions qui seront forcément différentes." Et de conclure : "Mais je crois que beaucoup de nations nous envient d’avoir autant de joueurs à ce poste-là."