Ce mardi après-midi, en conférence de presse, l’arrière du Stade toulousain et de l’équipe de France Thomas Ramos est revenu sur la blessure de Romain Ntamack et a évoqué sa polyvalence, tout en rappelant qu’il restait concentré sur son poste de prédilection, au fond du terrain.

Comment avez-vous digéré ce lundi noir et dans quel état d’esprit êtes-vous ?

C’est sûr que c’est compliqué. Personnellement, “Rom”, je le côtoie au quotidien, ça fait quelques années qu’il avait réussi, je pense, à être un grand numéro dix. Le voir partir et quitter le groupe à quelques semaines du début de la compétition, c’est sûr que ça fait toujours mal pour lui. On espère qu’il va bien se rétablir et qu’il reviendra fort comme il l’a dit. On a pu le croiser tout à l’heure, ça m'a fait du bien de le voir.

Le forfait de Romain Ntamack relance le débat de votre polyvalence en dix…

Je pense que le débat aurait pu attendre 24 heures, au moins, par rapport à Romain. Je pense aussi qu’il y a deux autres numéros dix dans l’équipe, qui sont très bons. Ça fait quelque temps maintenant que je joue à l’arrière. Certes, je peux dépanner à l’ouverture, mais ça fait un moment que je n’y ai pas joué, encore moins au niveau international. J’y ai fini des matchs, comme ce week-end, pour dépanner, mais aujourd’hui, personnellement, je suis davantage focalisé sur le poste d’arrière.

Il y a eu des mauvaises nouvelles, mais aussi des bonnes, puisque vous avez pu récupérer Anthony Jelonch. Qu’est-ce qu’il vous apporte ?

Ça fait plaisir de voir Antho qui revient, qui a entamé une course contre-la-montre depuis sa blessure. On a pu voir qu’il était en forme, affûté. Il a beaucoup bossé. Il vient passer la semaine avec nous pour s’entraîner et voir où il en est. Je crois qu’il lui tarde le premier plaquage, ce ne sera peut-être pas pour cette semaine, mais il en parle beaucoup.

Qu’est-ce que cette préparation avec vos familles vous apporte ?

Je trouve que c’est intéressant. Ça permet, le soir, de couper. Il y en a qui ont des enfants, on peut voir nos femmes, compagnes, frères ou sœurs pour certains. Ça nous permet de parler d’autre chose que du rugby. Toute l’année, on rentre à la maison le soir voire entre midi et deux. Là, on a notre bungalow, c’est assez atypique, mais aussi assez plaisant.

Vous avez joué une dizaine de minutes en tant qu’ouvreur avec l’équipe de France. Vous dites que vous ne pouvez que dépanner en dix. Qu'aimez-vous à ce poste ?

Je dis que je ne peux que dépanner car, déjà, il y a d’autres joueurs qui sont à ce poste-là. Mon poste, en équipe de France, c’est à l’arrière. Après, j’aime être au cœur du jeu, le mener. J’aime aussi beaucoup attaquer la ligne. C’est plus facile à ce poste-là qu’à l’arrière, car tu es directement confronté à la ligne d’avantage. J’aime aussi, de temps en temps, pouvoir utiliser mon jeu au pied à bon escient. C’est sûr que c’est un poste complètement différent de celui d’arrière, car on doit prendre des décisions beaucoup plus vite. C’est aussi pour ça qu’il faut un temps d’adaptation et encore plus au niveau international. Jouer numéro dix en club, en Top 14 ou Coupe d’Europe, sans manquer de respect à ces compétitions, ce n’est pas le niveau international. Ce ne sont pas dix minutes de temps de jeu à l’ouverture qui vont faire que je vais pouvoir jouer à ce poste-là tous les week-ends.

Vous avez travaillé à ce poste d’ouvreur cet après-midi, car c’est envisagé par le staff ?

C’est possible. On m’a donné la chasuble, donc je me suis entraîné à ce poste-là. En face, il y avait une équipe qui travaillait, Mathieu Jalibert et Antoine Hastoy ont alterné avec cette équipe-là. De l’autre côté, il manquait un dix, Brice était à l’arrière, donc j’ai été positionné à l’ouverture.