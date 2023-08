La saison de Top 14 n'a pas encore débutée que son calendrier opère déjà des changements. En raison de chaleurs anormalement élevées dans la région lyonnaise, la rencontre entre le LOU et le RCT ne débutera donc pas à 16 heures, comme prévu initialement, mais à 18h10.

Ça bouge déjà pour le Top 14. Alors que le championnat de France débute ce vendredi avec la rencontre entre l'Aviron bayonnais et le Stade toulousain, le planning de la première journée connaît un premier changement. À cause de températures exceptionnellement élevées dans la région lyonnaise à l'horaire du coup d'envoi, le match entre le LOU et le RCT a été décalé dans la journée. Prévue pour être disputée à 16 heures, la rencontre aura finalement lieu à 18 heures 10.

En raison des températures exceptionnellement élevées attendues au moment du match et afin de préserver la santé des joueurs, la rencontre LOU/RCT prévue samedi à 16h, est décalée à 18h10, en même temps que les autres rencontres non décalées de la J1 de TOP14 #TOP14 pic.twitter.com/1hNQfeCcg9 — TOP 14 Rugby (@top14rugby) August 14, 2023

Ce changement a été fait dans une mesure de protection des joueurs. En effet, il est prévu des températures allant jusqu'à 38 degrés au plus fort de l'après-midi dans la capitale des Gaules. Une température qui place le département en vigilance orange canicule. Pour la santé des joueurs, la décision a donc été prise de décaler la rencontre plus tard dans la journée.

Placée dans le multiplex

À 18 heures 10, l'opposition entre les Lyonnais et les Toulonnais ne profitera pas d'un créneau à part. Elle se déroulera donc en même temps que trois autres rencontres, Oyonnax-Clermont, Castres-Pau ou encore Perpignan-Stade français, dans un multiplex. Il ne devrait pas y avoir d'autres changements pour remplacer la case horaire de la rencontre.