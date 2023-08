La France du rugby est encore sous le choc. Ce lundi, le forfait de Romain Ntamack pour la Coupe du monde a été acté. Avec Cyril Baille aussi sur le flanc pour plusieurs semaines, c'est l'ensemble du monde de l'Ovalie qui a apporté son soutien aux deux Toulousains.

Le ciel est tombé sur la tête des Français ce lundi. Ce matin, Romain Ntamack a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde. Plus tard dans la journée, c'était au tour de Cyril Baille d'officialiser sa blessure et son absence pour les premiers matchs du Mondial. Ces annonces, en plus de bouleverser les plans de Fabien Galthié, ont eu l'effet d'un coup de massue pour tous les fans des Bleus.

Tout en haut de la hiérarchie politique, Amélie Oudéa-Castéra, actuelle ministre des Sports, a réagi. En quelques mots, elle envoie son soutien à l'ouvreur du Stade toulousain, écarté des terrains pour de nombreux mois, à cause d'une rupture des ligaments croisés.

Vos fulgurances vont nous manquer @RomainNtamack mais nul doute que vous serez tout près et que ce rêve vous appartiendra aussi #UnisPourUnRêve #NeFaisonsXV @FranceRugby @France2023 https://t.co/4IaBpr4TOA — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) August 14, 2023

D'anciens internationaux apportent leur soutien

De nombreux sportifs ont chacun eu leurs petits messages pour soutenir les joueurs dans cette difficile étape. Julien Pierre, international français de 2007 à 2012, en fait partie. Le seconde ligne aux 27 sélections sous le maillot du Coq a tenu à apporter son soutien dans cette épreuve, à l'allure d'un crève-cœur pour ces cadres de l'équipe de France.

L'ancien d'Agen et de Bayonne, Pépito Elhorga, a lui aussi mis sur ses réseaux sociaux un message à l'attention de Romain Ntamack : "Quelle mauvaise nouvelle ! Bon courage Romain".

Quelle mauvaise nouvelle ! Bon courage Romain ?? ?? https://t.co/Vw5mkNiXvO — pepito elhorga (@PElhorga) August 14, 2023

Les Bleus multiplient les messages

Dans le groupe français à Capbreton, les messages aussi se multiplient. Que ce soit Cameron Woki, Bastien Chalureau ou encore le capitaine Antoine Dupont, tous ont soutenu leurs coéquipiers dans leur galère. Le compte officiel de la fédération française de rugby a également réagi.

\ud83d\udcaa\ud83c\udffc\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83d\udcab — Bastien Chalureau (@ChALu_5) August 14, 2023



Pour rappel, Émile Ntamack, le père de Romain, a d'ores et déjà réagi au forfait de son fils. Sans Ntamack et Baille, donc, les Bleus disputeront samedi soir leur 3e match de préparation contre les Fidji à Nantes. Le premier match de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande est programmé au 8 septembre. Espérons que les mauvaises nouvelles s'arrêtent...