À une semaine du lancement de la saison 2023-2024 de Top 14, il était l'heure pour les équipes de s'exercer une dernière fois. La Rochelle s'impose face à Bordeaux à Dax, Toulouse fait le travail, Bayonne reste invaincu... Découvrez les résultats des matchs amicaux de ce week-end.

La Rochelle 26 - 15 Bordeaux-Bègles

Ce jeudi ouvraient les mythiques Fêtes de Dax. Un lieu tout trouvé pour un dernier match de préparation entre Rochelais et Bordelo-Bèglais. Après une très bonne entame bordelaise, ce sont bien les champions d'Europe rochelais qui ont dominé le reste de la première partie. En seulement 40 minutes, les hommes de Ronan O'Gara ont inscrit trois essais et ont su complètement effacer la défense bordelaise. Des Girondins revenus beaucoup plus appliqués de la pause, mais qui peineront toujours à scorer. Il aura fallu attendre la 67e minute pour qu'un nouvel essai soit inscrit par l'UBB. Dans une fin de match à suspense, c'est le jeune champion du monde U20, Hugo Reus, qui finit de condamner Bordeaux. La Rochelle s'impose 26 à 15.

Montpellier 14 - 17 Toulouse

C'est à Béziers qu'il fallait se rendre pour voir les champions de France toulousains affronter leur voisin montpelliérain jeudi soir. Un match qui ne démarrait pas sous les meilleurs auspices pour Toulouse, pénalisé deux fois en seulement trois minutes de jeu. Le MHR inscrira le premier essai, grâce à son ailier Léo Coly. Mais cinq minutes plus tard, Toulouse répondait avec un essai d'Arthur Retière. Un carton jaune de chaque côté donnera lieu à deux beaux essais respectifs. À la pause, les Cistes mènent de deux petits points. Les Toulousains quant à eux poursuivent avec leur indiscipline. Heureusement pour les hommes d'Ugo Mola, les Montpelliérains manquent d'en profiter et les Stadistes arrachent finalement la victoire après deux essais inscrits dans les quinze dernières minutes de jeu.

Clermont 10 - 16 Oyonnax

C'est un match terne auquel le public du stade du Mas d'Issoire a assisté vendredi soir. Clermont n'a clairement pas montré son meilleur visage en manquant de s'imposer face au promu de Pro D2. Il a fallu plus d'une demi-heure de jeu aux Clermontois pour qu'ils inscrivent le premier essai. Après la pause, rien de nouveau : aucune équipe n’a vraiment mis la main sur la rencontre. de nombreuses fautes de mains oyonnaxiennes et clermontoises sont venues ternir un peu plus le tableau de cette rencontre peu excitante. Seuls Jules Plisson (ASM) et Justin Bouraux (Oyonnax) se sont vraiment illustrés dans la rencontre, en passant chacun une pénalité. C'est finalement Loïc Godener, ancien clermontois, qui offrira l'essai de la victoire au Oyomen. Les Aindinois s'imposent sur le score de 16 à 10, mais l'ASM pourra prendre sa revanche samedi prochain : les deux équipes se retrouvant à Charles Mathon pour la première journée de championnat.

Bayonne 19 - 07 Stade français

Jouer à domicile continue de réussir aux Bayonnais. Pour leur dernier match de préparation, les Ciel et Blanc recevaient le Stade français vendredi soir. Et c'est en défense que les Basques se sont d'abord illustrés, empêchant les Franciliens d'intégrer leurs 22 mètres pendant de longues minutes. Une rare occasion offensive initiée par Cheikh Tiberghien permet à Arnaud Erbinartegaray de plonger dans l'en-but et d'ainsi, ouvrir le score. Des touches perdues et des pénalités en mêlée ont mené Bayonne à baisser sa garde, le moment parfait pour que le Stade français marque son premier et dernier essai de la partie. Au retour des vestiaires, et malgré un quart d'heure de jeu un peu brouillon, les Bayonnais ne lâchent rien et inscrivent deux autres essais. Les hommes de Grégory Patat restent sur une série de quatre victoires à domicile, qu'ils devront confirmer avec la réception du Stade toulousain vendredi prochain.