Le XV de France à Rueil-Malmaison, les champions du monde en titre, l'Afrique du Sud, à Toulon, le pays de Galles à Versailles, la Géorgie sur l'Île de Ré ... Découvrez où les nations poseront leurs valises pendant la Coupe du monde (08 septembre au 28 octobre).

Le 08 septembre prochain, la France et la Nouvelle-Zélande donneront le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby 2023, au stade de France (Saint-Denis). La compétition animera l'hexagone pendant plus d'un mois et concerne 20 nations venues des quatre coins du monde. Ces équipes devraient d'ailleurs investir leur camp de bas d'ici la fin du mois d'août, de manière à finir leur préparation dans les meilleures conditions.

C'est en Île-de-France et en région Rhône-Alpes que l’ont retrouve le plus de camps de bases, six pour être exact. Aux alentours de la Capitale, ce sont Croissy-sur-Seine, Versailles et Reuil-Malmaison qui ont été choisis pour accueillir le Tonga, le pays de Galles et le XV de France. Les Néo-Zélandais logeront à Lyon, les Italiens à Bourgoin-Jallieu, en banlieue lyonnaise. pas très loin de la Ville des Lumières, à Saint-Étienne, l'Australie posera ses valises. De son côté, la Namibie découvrira le paysage alpin d'Aix-les Bains.

Nice accueillera l'Écosse et Avignon l'Argentine. À Montpellieret Perpignan, les Samoas et le Portugal s'installeront respectivement. Toulouse sera le camp de base du Japon. En région Bordelaise, les Fidji logeront à Lormont, et la Roumanie a Libourne. Plus au Nord, on retrouvera la Géorgie sur l'Île de Ré, l'Argentine à La Baule et le Chili à Perros-Guirec. L'Angleterre profitera d'un camp de base au Toupet-Paris-Plage, à seulement 61 km du premier bout de côte anglaise.

Pourquoi pas la France à Marcoussis ?

Pour sa préparation au Mondial, le XV de France a profité du stade Louis II de Monaco et le Parc des Sports de Capbreton, en passant par le Centre National du Rugby de Marcoussis. On aurait pu croire que pour leur Coupe du monde à la maison, les hommes de Fabien Galthié profiteraient à nouveau des infrastructures de leur CNR. Mais pour un souci d'égalité , la petite commune des Hauts-de-Seine.

''Il était important, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ni de contestation sur les performances de l'équipe de France, de la mettre dans les mêmes conditions de préparation que les autres 19 participants" avait justifié sur RTL, en mars 2022, Claude Atcher, ancien directeur général de France 2023. "Les installations de Marcoussis étant d'un niveau plus élevé que les autres camps de base, nous avons décidé de ne pas autoriser les Bleus à y rester pendant la compétition.''