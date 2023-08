Pour son grand retour en équipe de France, Antoine Dupont a une nouvelle fois assumé son statut de capitaine. Le numéro 9 des Bleus aurait même pu être à la conclusion du premier essai français, finalement refusé au départ de l'action.

Antoine, l'équipe a semblé à court de forme après l'heure de jeu. Avez-vous le même ressenti ?

Comme toujours lors des matchs de préparation, nous ne sommes jamais au top. Il faut qu'on trouve notre rythme. À la 60ème minute on a eu une baisse de régime, mais j'ai la sensation que c'est notre niveau technique qui a baissé plus que notre forme physique. On a perdu des ballons et on a vite été en difficulté. Pour beaucoup de joueurs, c'était notre premier match avec des bonnes et des mauvaises choses. On a pris du rythme collectivement et c'était la chose la plus importante ce soir.

Vous avez marqué un essai finalement refusé. Qu'avez-vous dit à l'arbitre de touche en revoyant les images ?

J'ai revu l'image au ralenti comme tout le stade, je pense, et je n'ai pas l'impression que mon pied était sur la ligne. J'ai dit à l'arbitre de touche qu'il m'avait enlevé un essai au compteur mais ce n'est pas très important (rires).

La courte victoire du XV de France face à l'Ecosse a été rendue possible, notamment, grâce à l'impact du capitaine et de son lieutenant. En revanche, Gaël Fickou et Cameron Woki n'étaient pas dans un grand soir.



Vous n'avez plus joué depuis deux mois. Y avait-il une forme de libération ce soir ?

Cela fait toujours du bien de retrouver le jeu. Les semaines commençaient à être longues sans match à enjeu et avec seulement des entraînements. On était nombreux à avoir cet appétit. On était frustré par notre première période où on n'a pas su mettre notre jeu en place. On voulait mettre beaucoup de volume de jeu et rien ne s'est passé. Dans le second acte, on a été bien plus dangereux mais on a également manqué de consistance avec un relâchement inconscient. Cela aurait pu nous coûter cher au final.