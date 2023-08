Le Biarritz Olympique a annoncé ce mercredi soir la signature de Billy Searle (27 ans). Le demi d'ouverture arrivera au Pays basque après le Mondial (du 08 septembre au 28 octobre), période durant laquelle il sera joker Coupe du monde pour le Stade toulousain.

Cela devrait être une saison mouvementée pour Billy Searle. Officialisé le mois dernier par le Stade toulousain en qualité de joker Coupe du monde, c'est au tour du Biarritz Olympique d'annoncer la signature du demi d'ouverture pour les trois prochaines saisons.

Âgé de 27 ans, Searle n'a connu que le championnat anglais. Cette saison, il avait démarré sous le maillot des Worcesters Warriors, puis avait été recruté par Bath après la liquidation judiciaire du club des West Midlands. Au total, Searle n'a disputé que cinq matchs cette saison.

Retour dans le grand bain

Après une saison presque blanche, il découvrira pour la première fois le championnat français où la saison s'annonce haute en couleurs. Il commencera par suppléer nul autre que Romain Ntamack, avant de découvrir le Pays basque et de tenter de s'y faire une place. Chez les Biarrots, Billy Searle se partagera le poste d'ouvreur avec Christopher Hilsenbeck, engagé pour une saison, et Ilian Perraux, au club depuis 2018 et engagé jusqu'en 2024.