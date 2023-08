À une semaine de la reprise du championnat, le manager de l’US Dax fait le point sur la préparation estivale de son équipe et revient sur le premier match amical de ses joueurs, perdu face au Stade montois (21-19), vendredi dernier.

Comment se passe cette intersaison, dans les Landes ?

Je pense que nous avons bien travaillé physiquement et rugbystiquement, malgré le peu de temps que nous avons eu. Nous avons pu le voir contre Mont-de-Marsan, lors du match amical de vendredi dernier. Nous avons réussi à bien rivaliser avec eux. Nous avons repris le 1er juillet et tout arrive très vite. Je pense que nous avons bien négocié le virage.

On imagine que la montée a rendu la reprise facile…

Oui, c’est toujours plus facile dans ce sens que dans l’autre. Nous savons que c’est une marche beaucoup plus haute, qu’il faut travailler deux fois plus pour exister dans cette division.

Êtes-vous satisfait de ce premier mois de travail ?

Oui, je suis très content. Les recrues ont bien intégré le projet de jeu. Je pense que nous sommes en place, nous sommes là où nous voulions être dans la préparation. Nous avons perdu un talon, Elvis Lévi, lors du match amical. Il souffre d’une rupture du tendon d’Achille. Ça fait ch***, c’est le seul point noir.

Quel regard portez-vous sur le recrutement effectué cet été ?

Il y a une partie du recrutement pour laquelle on s’y était pris un peu plus tôt. Nous avions fait signer des joueurs bien avant qu’ils sachent qu’on jouerait en Pro D2. Je pense, là, à des joueurs comme Furno, Nacika, Wasley, Oltmann, Ravier, Puntous. Ensuite, nous avons complété avec des premières lignes. Nous nous sommes renforcés à la fois dans la densité et dans la hauteur. Nous avons essayé de faire un recrutement assez intelligent pour avoir des joueurs un peu plus grands pour la touche, et d’autres plus puissants pour la mêlée.

Quid du retour de plusieurs Landais ?

On a beaucoup de joueurs issus de Dax. Il y avait cette volonté de prendre des joueurs qui connaissent le club, ou qui sont originaires des Landes. Il y a plein de choses qui ont compté, mais on voulait des joueurs dont l’ADN pouvait correspondre avec le jeu que l’on pratique à Dax.

Trois anciens biarrots ont rejoint Dax cet été. Est-ce lié à l’arrivée, à la tête du club, de Benjamin Gufflet, qui fut président du BO pendant deux mois ?

Non, c’est un hasard. Jean-Baptiste Singer est passé par Dax avant de partir à Biarritz. Nephi Leatigaga est une connaissance d’Elvis Lévi, c’est lui qui m’en a parlé. Théo Dachary est originaire des Landes.

Qu’est-ce qui est ressorti de la défaite face au Stade montois ?

On a rivalisé, à peu près, dans tous les secteurs du jeu, même si nous avons eu quelques difficultés en mêlée en seconde période. Après, il ne faut pas oublier que nous avions deux jeunes qui jouaient. Dans les autres secteurs, nous avons été présents. Ça nous a permis d’avancer.

Les fêtes de Dax démarrent ce vendredi. Comment comptez-vous les gérer ?

Nous avons déjà fait notre stage à Elizondo (Navarre) du 24 au 28 juillet. C’est un peu compliqué, car on ne peut pas s’entraîner dans notre stade, puisqu’il y a la Feriascapade (une course, NDLR), ainsi que le PC sécurité. J’avais demandé à ce qu’on joue à l’extérieur notre premier match, mais ça n’a pas été accepté. On va s’entraîner au stade du Gond pendant la semaine, on laisse le week-end aux joueurs. Ils pourront faire les fêtes, mais on joue cinq jours après, donc je pense qu’ils sont assez responsables. Ils savent que s’ils prennent deux cuites, ils se mettent en danger. Je les responsabilise et je leur fais confiance.