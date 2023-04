Première du classement de Nationale et toujours en course pour une remontée en Pro D2, l’Union Sportive Dacquoise s’active en coulisses. L’entrepreneur Benjamin Gufflet va s’investir dans le club landais et prendre la présidence du directoire au 1er juillet.

Sur le terrain, l’US Dax réalise une saison exceptionnelle, puisqu’après vingt-cinq journées, les Landais sont seuls en tête du classement de Nationale (101 points) et plus que jamais en course pour une remontée en Pro D2, un championnat qu’ils ont quitté en 2018. En coulisses, aussi, le club rouge et blanc s’active.

Depuis plusieurs mois, une augmentation de capital est en cours, et récemment, un nouvel investisseur en la personne de Benjamin Gufflet a intégré l’USD. Il a présenté son projet devant le conseil d'administration et les élus dacquois, en marge du match contre Valence Romans (1er avril), lequel a été validé.

L’entrepreneur a prévu d’investir 1 million d’euros, via du partenariat ou de l’apport en compte courant, sur deux ans. Il ne liera pas son engagement à l’avenir sportif de Dax. En d’autres termes, Gufflet compte s'investir que le club soit en Pro D2 ou en Nationale la saison prochaine. D’ailleurs, un premier versement de 100 000 € a été effectué le 14 avril dernier par l’homme d’affaires.

Gufflet au directoire, Jacquemain à la surveillance, August directeur sportif

Le 1er juillet prochain, Benjamin Gufflet va devenir président du directoire de l’US Dax, alors que Philippe Jacquemain, actuellement à la tête de l’USD, va prendre la direction du conseil de surveillance. Les documents nécessaires à la transformation de la société, pour que le club ait une gouvernance bicéphale, sont en cours de rédaction.

Benjamin Gufflet n’en est pas à sa première expérience dans le monde du rugby. Il a été actionnaire du Biarritz olympique à partir de 2015 et a même présidé le club basque pendant un mois, entre février et mars 2018.

Dans les Landes, Benjamin Gufflet va venir accompagné d’Adrien Asteggiano, qui occupera le rôle de directeur général. Ce dernier a été directeur opérationnel de l’association Biarritz olympique de 2012 à 2021. L’actuel “DG”, Benoît August, va se rapprocher du terrain et occuper la fonction de directeur sportif. Il aura une vision transversale entre l’équipe une et les catégories jeunes et sera le garant du projet sportif du club rouge et blanc. Pour autant, ce changement n’impactera pas le staff actuel de l’équipe professionnelle, composé de Jeff Dubois (manager), Hervé Durquety (entraîneur des avants) et Marc Dal Maso (spécialiste de la mêlée).