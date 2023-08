Ce mercredi, à Capbreton, les Bleus réalisaient une séance à haute intensité sous les yeux de milliers de fans venus les encourager. Alors que les drapeaux volaient, les enfants criaient, le soleil brillait, les joueurs de XV de France eux souffraient mais appréciaient.

Quelle ferveur, quelle foule, quel plaisir aussi pour tous et toutes ! Les supporters étaient ravis d'être là, casquettes vissées sur la tête, lunettes de soleil et drapeaux bleu-blanc-rouge à la main. Patientant avec discipline mais impatience devant le stade de Capbreton, ces milliers de fans n'attendaient que de voir leurs idoles s'épuiser. Ils étaient environ trois mille chanceux présents autour de la talanquère mais près d'une dizaine de milliers à avoir tenté leur chance sur la plateforme délivrant le précieux sésame. "On a bataillé pour avoir les places et on les a eus. On a patienté longtemps et ma conjointe a réussi à en avoir. On est venu se mettre dans l'ambiance, dans le bain de cette Coupe du monde. Mes enfants sont fans des joueurs donc on va passer un bon moment", raconte Olivier, supporter des Bleus. Et les enfants, ils veulent voir qui ? "Dupont", "Dupont", "Dupont" : le tiercé gagnant pour ces trois jeunes aux couleurs du drapeau français.

Flament : "Ils sont chauds, ca fait plaisir"

Une fois, tous les fans entrés dans l'enceinte bien gardée par des nombreux policiers et gendarmes, le spectacle pouvait commencer. "Maxime", "Damian", "Gabin" : tous ont eu droit d'être hélés par les fans lorsqu'ils approchaient la ligne de touche ou le banc des remplaçants. Malgré la chaleur écrasante et avoisinant les 36 degrés à l'ombre, l'envie de crier et chanter ne faiblissait pas côté supporters. Une ambiance qui a fait forcément plaisir à Thibaud Flament, le deuxième ligne du Stade toulousain : "Il y a de plus en plus de monde, ils poussent derrière nous, ils sont chauds, ça fait plaisir. On est aussi venu chercher ce genre de moments, les gens sont en vacances et viennent nous encourager, ça fait du bien avant de démarrer la compétition."

Hugo et sa petite soeur ont profité de ce moment privilégié avec les joueurs du XV de France

Le petit Hugo a pu réaliser son rêve

Et parmi les belles histoires, il y en a que l'on doit encore plus mettre en avant. Hugo est jeune garçon passionné de rugby qui est atteint de myopathie de Duchenne. Une maladie provoquant une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme. Ce mercredi, grâce à l'association des Petits Princes, il a pu réaliser son rêve : celui de rencontrer les joueurs de l'équipe de France. "Il a pu faire quelques photos et avoir un moment privilégié avec quelques joueurs et notamment, Charles Ollivon. Charles a traversé tout le terrain pour venir nous voir et discuter puis prendre des photos avec Hugo. Il a aussi eu un ballon dédicacé. Pendant l'entraînement, nous avons eu un accès privilégié. C'était très sympa. Pour lui ce sont des grands moments." Accompagné de sa petite sœur et de ses parents, Hugo a pu profiter de toute l'ambiance et de ces instants rares mais qui semble évident pour des enfants malades et des situations telles. "Il aime beaucoup le rugby, il suit Mont-de-Marsan, Toulouse et l'équipe de France. Tous les 5 ou 6 ans, il réalise un de ses rêves grâce à l'association" nous confie son papa. Un moment fort en émotion pour Hugo, toute sa famille, et les joueurs qui ont passés ce petit moment avec lui.