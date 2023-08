Après une séance à haute intensité ce mercredi à Capbreton, le responsable de la touche Karim Ghezal a donné son regard sur l'association en deuxième ligne Woki-Flament qui devrait débuter ce samedi contre l'Écosse à Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne).

Paul Willemse était à l'écart aujourd'hui, y a-t-il une raison particulière à cela ?

Il est adapté. Avec le staff, on fait toujours des points ensemble sur les compos, les blessés et les joueurs adaptés. C'est le cas de certains joueurs qui étaient sur le côté aujourd'hui aussi. On continue à préparer de la manière la plus précise possible, qui fait avec contact, sans contact, est-ce qu'il participe à 100% de la séance ou pas. Paul a fait un gros travail physique et il monte en puissance.

Qu'attendez-vous de la potentielle association Flament-Woki ?

Qu'ils aient envie de jouer et de performer. C'est une association que l'on a vue en novembre face à l'Australie et plus brièvement face à l'Afrique du Sud (Thibaud Flament avait quitté la pelouse sur commotion à la 30ème minute, n.d.l.r). C'est une association que l'on travaille, on a envie de les voir jouer, on sait qu'ils sont performants ensemble, donc on a hâte de les voir évoluer. Je pense que Cameron a fait 70 bonnes minutes (en Écosse) et concernant Thibaud, il était préservé au premier match comme beaucoup de finalistes. Il a la capacité de jouer les deux postes 4 et 5 et même de couvrir la troisième ligne. C'est important d'avoir des profils polyvalents pour faire une liste de 33. Il peut devenir un très, très bon joueur à chacun de ces postes.

"Je travaille avec plusieurs leaders"

Concernant la touche, quel est le projet ?

Je travaille avec plusieurs leaders, pas forcément un seul, comme ils l'ont fait la semaine dernière. Avec Cameron (Woki) sur les touches ciblées mauls et Sekou (Macalou) sur les touches offensives. Cette fois, Charles (Ollivon) annoncera certaines touches offensives. Cameron annoncera sur les mauls et Thibaud (Flament) va s'occuper des touches défensives. Ce sont de jeunes joueurs, qui ont entre 15 et 20 sélections et qui n'annoncent pas toujours en club. Je me sers du développement par deux ou trois pour qu'ils travaillent ensemble. Et avoir des associations qui seront fluides lorsqu'on les retrouvera en match.

Est-ce que consciemment ou inconsciemment, les joueurs peuvent être tentés de s'entraîner avec le frein à main quand on pense aux blessures qui peuvent faire manquer le Mondial ?

Vous avez pu le voir sur l'entraînement, je ne crois pas que quiconque joue avec le frein à main, devant un public comme ça qui plus est. Moi qui ai animé le rugby aujourd'hui, je peux vous dire que l'engagement était total. C'est un sport de contact, il y a besoin d'avoir cet engagement mais il faut le faire au bon moment. Ça arrive qu'il y ait des blessures, toutes les équipes du monde en ont, mais pour nous ce n'est pas une forme de stress.

Le niveau de Paul Boudehent vous bluffe-t-il ?

Non, on n'est pas surpris. Le match en Écosse était son premier match mais je n’ai pas eu l'impression que c'était le cas, tant il est avec nous depuis longtemps. Depuis le tournoi 2022, que l'on gagne, il était déjà dans le groupe élargi. Il a fait beaucoup de semaines avec nous, on connaît son potentiel qu'il a continué de développer en club. Il a un profil intéressant, c'est un joueur qui est très puissant et un très bon porteur de balle. Il a de grosses qualités en touche, c'est un bon lifteur et qui défend bien dans ce secteur aussi. C'est un vrai athlète mais le sport de haut niveau, c'est de répéter les efforts et il sait qu'il doit être performant sur ces répétitions.