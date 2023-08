En raison d'une blessure au pectoral, le troisième ligne centre du Stade rochelais Yoan Tanga n'a pas pris part à cette séance d'entraînement à haute intensité avec le XV de France.

Ce mardi 8 août, le troisième ligne des Bleus (3 sélections) était sur le bord du terrain en tenue civile. Ce mercredi à nouveau, Yoan Tanga (1m85 et 107 kg) n'a pas participé à la séance à haute intensité du jour à Capbreton (Landes). Selon nos informations, il serait touché au pectoral et ne postulera donc pas à la deuxième rencontre face à l'Écosse qui aura lieu ce samedi à Saint-Etienne. Si l'on ne connaît pas sa durée, cette blessure est un coup dur supplémentaire pour la troisième ligne française, déjà privée de François Cros (adducteurs) et Anthony Jelonch (genou). Avec le retour des joueurs premium, on devrait retrouver Grégory Alldritt au poste de numéro 8.

Titulaire lors du premier match de préparation des Bleus à Murrayfield (Écosse) le week-end précédent (25-21), l'ancien Racingman avait montré de très bonnes choses, principalement sur le plan défensif. Cette saison, le joueur maritime a disputé 22 rencontres sous le maillot Noir et Jaune pour 19 titularisations.

Le XV probable se confirme

En ce qui concerne la composition probable, elle n'a pas changé par rapport aux observations faites ce mardi. Les cadres sont bien de retour en force. C'est une première ligne 100% toulousaine qui devrait débuter à Geoffroy-Guichard. En deuxième ligne, Thibaud Flament, numéro 5 potentiel, devrait être associé à Cameron Woki pour réformer le duo qui avait gagné à Marseille face à l'Afrique du Sud (30-24). Gregory Alldritt et Charles Ollivon retrouveront l'un des joueurs néophytes à Murrayfield, à savoir Paul Boudehent.



La ligne arrière sera composée uniquement de joueurs "premium" comme le dit le staff des Bleus. Dupont et Ntamack seront associés à la charnière alors que le duo Danty-Fickou sera aligné au centre. Sur les ailes, le retour de Gabin Villiere, dont le dernier match remonte au 19 mars 2022 est à noter. Damian Penaud sera sur l'autre aile et Thomas Ramos à l'arrière.