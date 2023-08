Depuis dimanche soir, les Bleus ont posé leurs valises dans un village vacances de Seignosse, et pour trois semaines, c’est aux côtés de leurs familles que les joueurs de l’équipe de France vont poursuivre la préparation à la Coupe du monde.

C’est à Seignosse, dans le département des Landes, que le XV de France a posé ses valises dimanche soir et ce, pour les trois prochaines semaines. Après la grisaille et la pluie de Marcoussis, c’est dans un tout autre cadre que les Tricolores ont donc entamé la dernière ligne droite de la préparation du mondial. "Le nouveau lieu nous fait le plus grand bien, surtout au niveau du climat. On se ressource avec le soleil", apprécie le deuxième ligne Bastien Chalureau.

En débarquant dans les Landes, les Bleus sont arrivés dans un endroit qu’ils connaissent bien, puisque c’est à Capbreton qu’ils avaient préparé le Tournoi des VI Nations l’hiver dernier. La différence ? Elle réside dans le fait qu’à l’hiver, les Bleus avaient séjourné à l’hôtel Baya (Capbreton), privatisé pour l’occasion. Cette fois, c’est au village vacances Natureo (Seignosse) que les Tricolores sont hébergés, au milieu des estivants, venus en nombre pour profiter de la douceur de la côte landaise. "Nous sommes totalement fondus avec eux dans le camping, raconte Chalureau. Il n’y a pas de dissociation. Il y a juste au niveau du restaurant qu’il y a une petite coupure. Sinon, nous discutons avec eux, si nous voulons faire une partie de ping-pong avec eux, nous pouvons."

Avec les familles

L’autre nouveauté de ce stage sur la côte landaise, c’est que les Bleus ne sont pas seuls, puisque les familles de joueurs ont été invitées à Seignosse, pour les trois prochaines semaines. "C’est un nouveau cadre, un nouveau contexte que le XV de France n’a jamais connu. C’est aussi une expérience. On va voir, petit à petit, comment ça va se dérouler", glisse le deuxième ligne de Montpellier.

XV de France - Jonathan Danty a hâte que sa famille arrive à ses côtés Rugbyrama - Pablo Ordas

"Nous avons chacun notre mobil home, poursuit Jonathan Danty. Ça nous permet de faire notre petite vie quand on a fini l’entraînement, de voir nos familles, nos proches. Ça change de ce qui a pu être fait avant, puisque généralement, ça partait pendant trois mois et il y avait très peu de contact avec les familles. Là, on peut voir nos compagnes, nos enfants. C’est un peu notre quotidien en club, on partage les nuits du petit. Il y a un peu de fatigue, mais ce n’est que du bonheur, car ça nous permet de ne pas partir trop loin de la maison."

2 700 personnes pour l’entraînement ouvert au public

Si les Bleus ont pu mesurer leur cote de popularité en échangeant avec les aoûtiens présents au village vacances de Seignosse depuis dimanche, ils pourront aussi voir tout l’engouement qui les entoure dès demain, puisque l’entraînement de mercredi sera ouvert au public.

Le XV de France se prépare à vivre un entraînement ouvert au public devant 2700 personnes Rugbyrama - Pablo Ordas

D’ailleurs, ce sont près de 3 000 personnes qui s’amasseront autour de la pelouse du stade municipal de Capbreton, puisque les 2 700 billets disponibles se sont arrachés en quelques secondes. "Ça nous aide d’avoir du soutien, de sentir que nous sommes supportés. Nous avons une très grosse échéance, les vacanciers peuvent venir profiter des entraînements et c’est toujours sympa de voir les petits jeunes avoir le sourire. Quand on était jeune, on adorait ça", avoue Jonathan Danty. "Il y a une attente, c’est sûr, peut être un poids, mais le contact avec les supporters, c’est l’âme du rugby, la convivialité, le partage. On doit montrer l’exemple et partager avec le public", ajoute Chalureau. Au mois de février dernier, les jeunes et moins jeunes avaient pu profiter de longs moments de partage avec leurs idoles. L’engouement devrait être similaire, voire supérieur, demain, sous la canicule de Capbreton.