La reprise du Top 14 approche et si vous n'avez pas suivi les différents mouvements de l'été, nous allons vous aider. Qu'ils soient partis pour d'autres projets ou qu'ils aient pris leur retraite, nous vous présentons le XV des joueurs que vous ne verrez plus fouler les pelouses du championnat de France la saison prochaine.

La rédaction a décidé d'aligner en première ligne deux piliers droits au vu des noms des joueurs qui quittent le Top 14 cet été.

1. Vincent Koch

41 sélections avec l'Afrique du Sud, un titre de champion du monde en 2019 et un court passage au Stade français. Le pilier Springbok est arrivé dans la capitale en provenance des Wasps en octobre 2022. Le Sud-Africain a disputé douze rencontres avec les Soldats Roses, dont seulement cinq titularisations. Vincent Koch retournera dans son pays natal, aux Sharks de Durban, après la Coupe du monde.

2. Gabriel Oghre

Même parcours ou presque pour le jeune talonneur anglais. Gabriel Oghre a posé ses valises en Gironde suite à la faillite des Wasps, pour pallier l'absence de Pablo Dimcheff, qui s'était rompu les ligaments croisés en pré-saison. Dynamique et tonique ballon en main, Oghre a disputé neuf matchs avec l'UBB dont trois en tant que titulaire. Il avait marqué les esprits avec sa passe sur un pas décisive lors du barrage face à Lyon.

Top 14 - Gabriel Oghre (UBB) face à La Rochelle en demi-finale Icon Sport - Icon Sport

3. Charlie Faumuina

Un colosse mondial quitte le Top 14. Champion du monde en 2015, 50 sélections avec la Nouvelle-Zélande, Charlie Faumuina a bouclé ses six années toulousaines, cet été. Avec 129 apparitions sous le maillot rouge et noir, le pilier All Black, qui joue aujourd'hui pour les Samoa, a notamment soulevé trois fois le bouclier de Brennus et une fois la Champions Cup. Faumuina a d'ailleurs fini en beauté son aventure toulousaine en participant aux dernières minutes de la dernière finale face à La Rochelle.

4. Romain Sazy

La légende maritime dit stop. Inclassable à La Rochelle, Romain Sazy a tout connu sous le maillot jaune et noir. De la Pro D2 au doublé européen, "Saz" a été pendant treize saisons le phare du Stade rochelais, avec 341 matchs disputés. Capitaine des Maritimes pendant plusieurs années, Romain Sazy a, ces dernières saisons, laissé le brassard à Grégory Alldritt. La saison prochaine, l'ancien deuxième ligne entraînera les Espoirs de La Rochelle.

?\u26ab\ufe0f Sa fin de carrière sur un Brennus manqué, les "animaux" du rugby moderne ou encore Choumi.. Romain Sazy se livre sans détour !



?️L'entretien > https://t.co/tR9zZVH29B pic.twitter.com/tLZc9hwJkd — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 3, 2023

5. Temo Mayanavanua

Lyon va-t-il regretter le départ de son géant fidjien ? En 59 apparitions avec le LOU, Temo Mayanavanua a marqué les supporters rhodaniens par sa puissance et sa dextérité ballon en main. Utilisé à 22 reprises cette saison (14 titularisations), le deuxième ligne fidjien a régulièrement été l'une des principales poutres du pack lyonnais. La saison prochaine, Temo Mayanavanua jouera du côté de Northampton.

6. Zach Mercer

Les joueurs de la grande mêlée sont certainement encore en deuil. Celui qui fut le joueur ayant marqué le plus de points ce jeu de fantasy Top 14 a décidé de quitter Montpellier et la France cet été. Énorme révélation la saison du titre du MHR, le troisième ligne Zach Mercer a été un des meilleurs joueurs du championnat ces deux dernières années. Gros porteur de balle, il est un joueur offensif qui sait créer des brèches dans les défenses. La raison principale de son départ à Gloucester est la règle anglaise, qui stipule que seuls les joueurs évoluant au pays peuvent être sélectionnés avec le XV de la rose. Malgré son choix, il n’a pas été sélectionné par Steve Borthwick pour disputer la prochaine Coupe du monde…

7. Sergio Parisse

Légendaire, tout simplement. À 38 ans, Sergio Parisse a décidé de mettre un terme à son immense carrière cet été. L’Italien aux 142 sélections avait rejoint la France et le Stade français en 2005 avant de s’y imposer et d’y triompher. Double champion de France avec le club parisien, il a terminé sa carrière sur un titre avec Toulon en remportant la Challenge Cup. Le troisième ligne restera dans le staff du RCT la saison prochaine mais ne foulera donc plus les pelouses de Top 14… Il faudra s’y habituer.

Top 14 - Sergio Parisse avec le Bouclier de Brennus Nolwenn Le Gouic / Icon Sport - Nolwenn Le Gouic / Icon Sport

8. Tom Willis

Lui aussi rentre au pays afin de se donner une chance de jouer avec sa selection nationale, mais lui non-plus ne fait pas partie de la liste des 33 joueurs convoqués pour la Coupe du monde. Tom Willis a pourtant séduit son monde cette saison à l’UBB. Arrivé en cours de saison suite à la liquidation des Wasps, le troisième ligne a réalisé beaucoup de grands matchs sous le maillot girondin. Il fut un des principaux artisans du bon parcours des Bordelo-Béglais, éliminés seulement en demi-finale du Top 14. Lui aussi grand porteur de balle, il a rejoint les Saracens cet été et pourrait donc retrouver l’UBB en Champions Cup la saison prochaine.

9. Morgan Parra

Lui aussi a décidé de stopper sa riche carrière cet été. Légende vivante à Clermont, Morgan Parra ne glorifiera plus le Top 14 de son talent la saison prochaine. International français au pied gauche magique, il a su guider l’ASM vers deux Boucliers de Brennus (2010 et 2017). Il daut aussi se souvenir que le numéro 9 a connu deux autres clubs : Bourgoin, avec lequel il a commencé, et Stade français, avec lequel il a fini. Capitaine exemplaire, Parra laisse derrière lui une riche carrière pleine de succès.

10. Finn Russell

Pour définir Finn Russell, beaucoup utiliseront le terme « fantasque ». Parfois, cet adjectif est un peu péjoratif mais il traduit une chose : l’ouvreur écossais est un artiste, un de ceux qui vous font aimer le rugby. Par l’imprévisibilité de ses gestes, Russell a su séduire le Top 14 mais l’a quitté après cinq ans de bons et loyaux services. Jamais champion avec le Racing 92, il aura tout de même goûté à la phase finale lors de chaque saison. Il a décidé de rallier l’Angleterre et Bath cet été, rendant orphelins les amateurs de beaux gestes. En plus de Russell, il est à souligner qu’un autre ouvreur de grand talent quitte le Top 14, en la personne de Lima Sopoaga. L’ancien lyonnais s’est envolé vers le Japon et les Shimizu Blue Sharks.

Top 14 - Finn Russell (Racing 92) Icon Sport - Icon Sport

11. Cheslin Kolbe

C’est sans doute le plus grand nom de ce XV. Il a marqué les esprits lors de la Coupe du monde 2019 et lors de sa finale de Top 14 avec Toulouse et un drop de plus de 50 mètres. Toulon l’avait alors arraché au club toulousain, mais son passage dans le club de la Rade aura été contrasté. Avec 31 matchs en deux saisons, l’ailier de poche n’a pas pu montrer l’étendue de ses talents pour le RCT. Malgré une Challenge Cup remportée face à Glasgow, il y a comme un goût d’inachevé lors de son départ. Après le Mondial français, il rejoindra les Tokyo Sungoliath.

Cheslin Kolbe (RC Toulon) Icon Sport - Icon Sport

12. Rémi Lamerat

Double champion de France, vainqueur d’une Challenge Cup avec Clermont et 19 sélections avec les Bleus, pas de doute Rémi Lamerat aura eu une carrière marquante. Mais pour sa dernière saison, et son dernier match, il a surtout eu un crève-cœur. Titulaire le 19 février face à Clermont, le centre est contraint de sortir sur K-O à la 29ème minute de jeu. Il ne le sait sans doute pas à ce moment mais il vient de disputer ses derniers instants en tant que joueur de rugby professionnel. Une triste fin pour celui qui aura inscrit deux essais pour l’équipe de France.

13. Thomas Combezou

Un joueur historique du championnat de France qui part à la retraite. Devenu professionnel en 2006, Thomas Combezou tire sa révérence dix-sept plus tard. Lui aussi a eu une fin cruelle. Touché aux ligaments croisés face à Exeter, il n’a pas pu terminer sa dernière saison comme il l’aurait souhaité. Après avoir remué de la viande sur les pelouses, le champion de France 2018 avec le Castres Olympique va devenir éleveur de bovins dans l’entreprise de sa famille.

14. Santiago Cordero

L’ailier argentin, chouchou du public bordelo-bèglais, s’apprête à quitter le championnat. Mais il laissera de merveilleux souvenirs à tous les supporters de l’UBB. Capable de coups d’éclats exceptionnels, il a inscrit trois triplés en France, et 31 essais en 75 apparitions. Arrivé d’Exeter, il ne reviendra pas en France dans l’immédiat, alors qu’il n’a pas été sélectionné pour la Coupe du monde à venir. La saison à venir, le joueur de 29 ans évoluera sous les couleurs du Connacht.

Santiago Cordero (Bordeaux-Bègles) Icon Sport - Icon Sport

15. Warrick Gelant

Comme Cheslin Kolbe et Vincent Koch, un nouveau champion du monde 2019 va quitter le Top 14. Arrivé au Racing la saison passée, l’arrière sud-africain n’aura pas laissé une trace indélébile de son passage. Le joueur de 28 ans n’aura pas marqué le moindre point en France et aura été mis en concurrence avec Max Spring, ce qui ne lui a pas permis de montrer son plein potentiel. Arrivé des Stormers, il y repart déjà la saison prochaine, alors qu’il n’a pas été appelé par Jacques Nienaber pour la Coupe du monde en France.