Coupe du Monde de Rugby : Hôtels, airbnb, nos conseils pour trouver un hébergement à Nice pendant le Mondial

Planifiez votre séjour à Nice pendant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en découvrant les meilleurs endroits où loger. Que vous recherchiez un hôtel ou un airbnb, nous avons sélectionné pour vous les hébergements parfaits pour profiter pleinement de l'événement sportif tant attendu.



Attention, ces derniers mois nous observons une très forte pression sur l'hôtellerie. Plusieurs établissements sont complets. Voici quelques adresses qui pourraient vous être utiles. Pensez à regarder régulièrement, des disponibilités dans les différents hôtels peuvent se libérer d'un jour à l'autre. Les hôtels les plus proches des stades sont très prisés alors il faudra sans doute faire des concessions et se diriger vers des logements plus excentrés.

Aux abords du stade

*À noter : la plupart des hébergements aux abords du Stadium sont des appartements. Les hôtels se font plutôt rares dans cette zone.

- Studio Anoe : 292 Avenue de Fabron. Hébergement d'une chambre double avec jardin. Situé à 4 km du stade Allianz Riviera. La gare Nice-Ville, la plus proche, est accessible en 18 minutes de route, l'aéroport en 14 minutes. Comptez 57 minutes de transports pour rejoindre le centre-ville, ou bien 16 minutes de route.

- Chambre d'hôtes À l'ancre marine : 325 Avenue de Fabron. Hébergement d'une chambre parentale, avec piscine, jardin et terrasse. Petit-déjeuner compris. Situé à 4,3 km du stade, soit 9 minutes en voiture. L'aéroport le plus proche, celui de Nice-Côte d'Azur, est situé à 8 km. La gare est quant à elle accessible en 17 minutes de route.

- Servotel Saint-Vincent : 30 Avenue Auguste Vérola. L’hôtel se trouve à 12 km de la promenade des Anglais et des plages de Saint-Laurent-du-Var. L'Allianz Riviera est situé à 750 mètres. Vous pourrez rejoindre l'aéroport en 14 minutes de route. La ligne de tramway L3, la plus proche, est accessible en 5 minutes à pied.

Dans le centre-ville

- Hôtel du Petit Louvre : 10 Rue Emma et Philippe Tiranty. À seulement 11 minutes de marche de la place Masséna et seulement une minute de la célèbre promenade des Anglais et de la vieille ville de Nice. Situé à 550 mètres de la gare de Nice-Ville et à 8 km de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur.

- Hôtel Carlton Nice : 26 Boulevard Victor Hugo. Installé dans le centre de Nice, à proximité de la célèbre promenade des Anglais. Situé à 21 minutes de route de l'Allianz Riviera. La ligne L2 en partance du centre-ville vous permettra de rejoindre l’aéroport de Nice-Côte d'Azur, depuis lequel vous pourrez prendre la ligne L3 pour vous rendre au stade.

- Hôtel Saint Georges : 7 Avenue Georges Clémenceau. Situé dans le centre de Nice, à 10 minutes à pied de la Promenade des Anglais et de la plage et à 500 mètres de la gare SNCF de Nice-Ville. La station de tramway Jean Médecin se trouve à 140 mètres. L'Allianz Riviera est accessible en 23 minutes de route, ou 51 minutes de transports via les lignes de tramway L2 et L3.

Plus excentré

- Hôtel mon Soleil : 221 Route De Saint Laurent, 06610 La Gaude. À mi-chemin entre Cannes et Monaco, à 20 minutes de Nice. Situé à 22 minutes de route. L'autoroute A8 est joignable en 15 minutes de route, l'aéroport en 19 minutes. La gare de Nice-Ville, la plus proche, est quant à elle accessible en 37 minutes.

- Studio dans villa au pied des Baous - Chez Bernadette : La Gaude, 06610. Studio indépendant de 18 m2 dans le terrain d'une villa. Équipé d'une chambre, d'une cuisinette et d'une salle de bains privative. Les plages les plus proches sont à 10 minutes à pied. Situé à 25 minutes en voiture du stade, et 37 minutes du centre-ville.

- Les Belles Terrasses : 1315 Route de Vence , 06140 Tourrettes-sur-Loup. Petite propriété familiale d'une chambre avec lit double et lit simple. La gare de Cagnes-sur-Mer et l'autoroute A8 sont à 8 km. Cannes est à 30 km et l'aéroport de Nice à 20 minutes en voiture. Le stade est accessible en 33 minutes de route.