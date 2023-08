Coup dur pour l'Italie. Sorti touché à l'épaule face à l'Irlande, Tommaso Menoncello déclare forfait pour la Coupe du monde. Une nouvelle perte importante parmi les lignes arrières, alors que Edoardo Padovani a lui aussi déclaré forfait.

Une blessure au plus mauvais moment pour l'Italie. Tommaso Menoncello, qui s'est imposé comme un titulaire au centre de la Squadra Azzurra, est touché à l'épaule. Il est contraint de renoncer à la Coupe du monde, alors même qu'il enchaînait les prestations convaincantes. La dernière en date pour le joueur de Trévise remonte à samedi dernier, face à l'Irlande (33-17).

Auteur d'un essai durant la rencontre, le joueur de 20 ans seulement a dû sortir à la 74ème minute de jeu, avec une poche de glace au niveau de l'épaule gauche. En pleurs au moment de quitter la pelouse, il savait déjà que ses chances de jouer le Mondial venaient d'être largement compromises. Avec son absence, c'est un vide qui se crée dans les rangs de l'Italie. Capable d'évoluer aux ailes comme au centre, il était un joueur de base de Kieran Crowley.

Des forfaits qui s'accumulent

L'effectif italien va devoir composer avec de nombreux absents. Ils sont au nombre de trois, Edoardo Padovani, Gianmarco Lucchesi et donc Tommaso Menoncello. Le sélectionneur s'était déjà exprimé sur ce sujet : "En ce qui concerne Padovani, et Lucchesi, malheureusement ils ne seront pas à la Coupe du monde. Edoardo pourra revenir jouer qu'en octobre, tandis que Gianmarco sera disponible mi-septembre. Ce serait malgré tout trop tard pour le Mondial. J'ai parlé avec eux et ils sont évidemment très déçus. Mais ils comprennent qu'on ne peut pas faire autrement."

Sortis en cours de match face à l'Irlande, Stephen Varney et Marco Ricciono devraient, eux, pouvoir tenir leur place. L'Italie démarre son Mondial face à la Namibie le 9 septembre. Elle est placée dans la poule A, celle de l'équipe de France.