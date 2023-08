Dans un Aviva Stadium de Dublin presque plein ce samedi soir, les Irlandais ne voulaient pas manquer leur premier match de préparation à la Coupe du monde en France malgré un turnover assez large. Avec une victoire indiscutable et sérieuse (33 - 17) mais pas si fleuve contre une courageuse Italie, le Trèfle se met dans le bon sens à un peu plus d'un mois de son entrée en lice où il vise de passer enfin les quarts.

Ce premier test-match de préparation à la Coupe du monde devait mettre l'Irlande, l'un des favoris logiques pour le titre suprême, sur de bons rails à 30 jours du Mondial en France. La victoire logique contre l'Italie avec une équipe remaniée a mis en exergue les forces de la formation de Andy Farrell ainsi que les points à peaufiner. En face, l'Italie, d'abord largement dépassée, a montré des valeurs de combats toujours plus intéressantes au fil de ses sorties.

C'est d'ailleurs le XV italien qui débutait le mieux la rencontre avec une efficacité rare chez lui en marquant trois points sur pénalité à sa première apparition dans le camp adverse. Grâce à la botte de Tommaso Allan (0-3, 3e). L'Irlande mettait dix bonnes minutes pour entrer dans sa rencontre et le faisait avec ses valeurs, sa conquête et une énorme pression sur l'adversaire. Bien installé dans les 5 mètres italiens, le Trèfle concluait avec son premier essai signé du pilier Kilcoyne sur une pénalité jouée à la main (7-3, 14e).



L'Irlande termine fort la première période

Les deuxième et troisième essais irlandais témoignaient de cette pression presque constante. Le troisième ligne Caelan Doris marquait contre une Italie tout juste réduite à 14 après une touche à 5 mètres (14-3, 30e). Six minutes plus tard, McCloskey était à la conclusion d'une énorme pression irlandaise sur une mêlée italienne dans son propre camp pour aplatir 15 mètres plus loin un ballon transalpin très mal négocié (21-3, 37e). L'Italie regagnait alors les vestiaires sonnée tandis que l'Irlande semblait là où elle voulait être, devant et dominatrice.



La seconde période démarrait timidement, surtout côté irlandais après de nombreux changements. C'est même l'Italie qui se montrait encore réaliste à l'entame quand Lorenzo Pani venait inscrire le premier essai de son pays à la 51e sur un très beau mouvement au large joué de gauche à droite (21-10, 52e). Cet essai italien avait le mérite de réveiller quelque peu l'Irlande qui retrouvait son efficacité dans les 22 mètres adverses. C'est Cian Healy, entré peu de temps avant en première ligne, qui trouvait la faille après de nombreux pick-and-go face aux poteaux (26-10, 66e).

L'Italie résiste, l'Irlande au-dessus

Et alors qu'on pouvait craindre que la débauche d'énergie italienne allait coûter cher en fin de rencontre, la Squadra Azzurra repartait à l'assaut de l'Irlande et inscrivait un deuxième essai à la 69e minute par Tommaso Menoncello qui prenait le meilleur sur son vis-à-vis du centre, Henshaw (26-17, 70e). Une nouvelle piqûre de rappel pour les joueurs de Farrell qui retournaient camper dans le camp italien. Stockdale puis Nash, très véloces, faisaient des différences et c'est Doris qui terminait le travail sous les poteaux pour redonner une avance confortable et définitive aux siens et signer un doublé (33-17, 74e).



L'Irlande voulait être meilleure dans ses matches de préparation à France 2023 qu'en 2019 avant le Japon. Ce premier test-match estival est une bonne base de travail pour un prétendant au trône. L'Italie a montré que ses progrès entrevus lors du dernier Tournoi pouvaient se prolonger jusqu'à la Coupe du monde mais il sera très difficile de ne pas terminer encore 3e de sa poule.