International - Simon Raiwalui est le nouveau sélectionneur des Fidji jusqu'à la Coupe du monde, au moins. L'ancien deuxième ligne a été préféré à Pierre-Henry Broncan qui était pressenti pour reprendre le poste.

Les Fidjiens tiennent leur nouveau sélectionneur. Simon Raiwalui s'est engagé avec la fédération fidjienne jusqu'à la Coupe du monde 2023. L'ancien deuxième ligne international fidjien a notamment été préféré à Pierre-Henry Broncan au poste de sélectionneur. Il remplace à la tête de la sélection Vern Cotter, qui a quitté son poste il y a quelques semaines.

La Fédération fidjienne a préféré une nomination interne. Simon Raiwalui ne manque pas d'expérience. Ancien entraîneur adjoint des Harlequins, des Warrios et des Wallabies, il avait déjà occupé le poste de directeur de la performance au sein de la Fédération fidjienne. L'ancien deuxième ligne des Saracens et du Racing 92 a connu 39 sélections avec les Fidji entre 1997 et 2002.

FRU welcomes former Flying Fijian's Captain and Former Wallabies Assistant Coach Simon Raiwalui as Flying Fijians Head Coach.#duavataveilomanirakavi #FijiRugby pic.twitter.com/BRSAoiDgXx — Fiji Rugby Union (@fijirugby) February 24, 2023

"C'était un rêve de le revenir. J'ai été interviewé pour les deux rôles en 2020, j'ai été présélectionné pour les deux et j'ai obtenu le poste de directeur général. C'était toujours un rêve de le revenir et c'est devenu une réalité maintenant avec cette nomination. Maintenant je vais vraiment m'y accrocher", a-t-il confié via FBCnews.

Champion de France en 2015

Il va tenter d'amener sa sélection vers une qualification en quarts de finale de Coupe du monde. Les Fidjiens seront dans la poule C au Mondial en compagnie de l'Australie, du pays de Galles, de la Géorgie et du Portufal. Un groupe relevé, même si l'état de forme actuel des Gallois donne de l'espoir à la sélection fidjienne.

Il prend la place de Vern Cotter qui avait annoncé son départ en février pour raisons personnelles. Simon Raiwalui connaît très bien la France. Joueur du Racing entre 2007 et 2011 (75 matchs), il a coaché plusieurs équipes du championnat, le Racing, le Stade français et Biarritz. Il remporte d'ailleurs le Bouclier de Brennus en 2015 avec les Parisiens. C'est sa première expérience comme entraîneur principal d'une équipe.