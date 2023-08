Le Portugal est la 20e et dernière nation qualifiée pour le Mondial. Pensionnaire du Rugby Europe Championship, la sélection des "Loups" se retrouve dans la très ouverte poule C.

Une qualification au bout du bout, grâce à la disqualification de l'Espagne sur tapis vert, et à une finale du tournoi de qualification final remportée contre les États-Unis. Mais que valent ces Portugais, sensation du mois de novembre ?

La dynamique : une année très positive

La dynamique est plutôt encourageante. Sur la dernière année, la sélection portugaise s'est qualifié pour la Coupe du monde. C'était lors du tournoi de qualification final, au détriment de Hong Kong, du Kenya et surtout des États-Unis. Au-delà du fait d'être le 20e et dernier pays qualifié pour la compétition, "os Lobos" ont acquis leur ticket pour la deuxième Coupe du monde de leur histoire, après avoir déjà été de la partie en France, en 2007.

Patrice Lagisquet est le sélectionneur du Portugal depuis 2009 Icon Sport - Baptiste Fernandez

Pour le Rugby Europe Championship (ex-Tournoi B), la sélection de Patrice Lagisquet a terminé première de sa poule, en écartant aisément la Belgique, la Pologne et la Roumanie. En demi-finale, les Portugais battaient leurs voisins espagnols. Mais en finale, il ne parvenaient pas à se hisser au niveau géorgien.

Le capitaine : Tomas Appleton encadre la jeunesse

Il a moins tendance à marquer que son compère au centre Rodrigo Marta. Mais il assume la responsabilité du capitanat au sein d'une jeune ligne de trois-quarts portugaise : Marta a 23 ans, Vincent Pinto 24, Simao Bento, Pedro Lucas et Jeronimo Portela 22... Sa fiabilité depuis 2019 et le début du mandat Lagisquet est remarquable. Et son implication encore plus honorable, comme en témoigne son discours quelques instants après la qualification pour la Coupe du monde : "C'est tout simplement inimaginable. J'ai toujours pensé que nous avions besoin d'une nouvelle génération pour inspirer les enfants et les inciter à venir jouer au rugby [...] Je suis là depuis longtemps (neuf ans, N.D.L.R.) et je peux témoigner que notre rugby est bien meilleur maintenant."

Tomas Appleton a la capacité à faire jouer autour de lui. Newspix / Icon Sport

La pépite : Rodrigo Marta le chasseur d'essais

Ce fut la très bonne pioche de l'US Dax. Une saison après son arrivée, Rodrigo Marta a inscrit 15 essais en Nationale. En France, sa cote a explosé puisque des clubs de Pro D2 et même de Top 14 sont venus au renseignement. C'est Colomiers qui a eu la chance de recruter ce centre/ailier très vif. Pourtant, au Portugal, il était déjà perçu comme le très grand talent de sa génération.

Rodrigo Marta inscrit un essai lors du "TQF" à Dubaï en novembre dernier Icon Sport

Présent avec les U20, il se distingue dès la saison 2019-2020 en étant appelé et déjà titulaire lors de quatre journées du Rugby Europe Championship. Ensuite, Patrice Lagisquet ne fait plus sans lui. Lors de l'édition d'après, il inscrit cinq essais en autant de matchs. La saison suivante (2021-2022), il est l'auteur de six réalisations pour sa sélection. Il est donc fort logiquement appelé pour disputer le tournoi de qualification final. Une réussite puisque les "Loups" obtiennent le dernier ticket pour le Mondial.

Le calendrier : un menu copieux mais une poule ouverte

La mise en bouche des Portugais, ce pourrait être cet amical prévu dans l'intimité du camp d'entraînement contre l'Irlande. Du reste, un véritable match de préparation est prévu dans la même région à Faro (Portugal) contre les États-Unis, que le Portugal avait battus pour se qualifier en novembre dernier.

C'est le deuxième week-end de la compétition que les choses sérieuses démarrent pour le Portugal. Au menu, le pays de Galles en entrée (le 16 septembre à Nice), la Géorgie en suivant (le 23 septembre à Toulouse), le plat de résistance avec les Wallabies (le 1er octobre à Saint-Étienne), et le dessert avec les Flying Fijians (le 8 octobre à Toulouse).