PRO D2 – Défaits à Lannemezan par Biarritz (19-25) en match de préparation, les Brivistes ont tout de même montré de belles dispositions. À l'image de Julien Blanc, auteur d'une percée décisive sur l'essai du jeune Benjamin Lefranc. Le demi de mêlée revient sur cette rencontre et son retour au CAB deux ans après en être parti.

Quelles ont été vos premières sensations lors de ce match de préparation ?

Le premier match est toujours un peu difficile surtout au niveau des repères, mais nous sommes très contents d'être de retour sur le terrain. En ce qui concerne la rencontre, nous avons fait une première mi-temps cohérente, avec notamment des choses intéressantes en défense et en conquête. Nous avons été performants sur nos ballons portés. Parmi les points négatifs, nous avons donné trop de munitions facilement aux Biarrots, mais ce n'est que le premier match, nous allons continuer de progresser en étant exigeants et plus concentrés. Dans l'ensemble, il y a une bonne énergie, un super état d'esprit comme il y a toujours eu à Brive.

On vous a senti personnellement très en jambes. Vous êtes notamment décisif sur le premier essai...

Sur cette action, je me retrouve vite dans le bon espace. Benjamin Lefranc a très bien suivi. L'entraînement c'est bien, mais ce qui compte c'est le match ! C'est là où je me sens le mieux.

Cinq recrues étaient titularisées dans la ligne de trois-quarts (Blanc, Garden-Bachop, Johnson, Walisoliso, Tuivuaka) ainsi qu'un très jeune joueur (Lefranc). Comment cela s'est passé entre vous ?

Il n'y a que le terrain pour prendre des automatismes. Je suis très content de découvrir des joueurs comme Jackson (Garden-Bachop), ou encore Sam (Johnson). C'est très bien aussi que des jeunes de 18-20 ans fassent leur premier match. C'est ça le CAB, un beau mix entre les anciens et les plus jeunes. Je ne retiens que du positif.

Le club a connu beaucoup de changements depuis que vous êtes parti...

Oui forcément il y a eu des changements en deux ans. Je découvre un nouveau staff que ce soit au niveau du terrain mais aussi dans l'encadrement physique. Je suis très content d'être revenu au club et de porter ce maillot. Maintenant, à nous de créer quelque chose en travaillant dur tout en gardant beaucoup d'humilité et de passion.

Parmi les changements, vous êtes partis en stage en Andorre. Que retenez-vous de cette semaine ?

C'est vrai que nous avions l'habitude d'aller à Bugeat. C'est toujours intéressant de voir autre chose. Nous avons pu bénéficier de superbes installations en Andorre. Ça nous a permis de construire ce groupe. Nous sommes sur la bonne voie.