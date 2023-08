Comme chaque année, les joueurs et le staff du Biarritz olympique ont passé une semaine de stage à Saint-Lary, mais cette fois, le rugby a été l’occupation principale des Biarrots, qui travaillent dans l’urgence depuis début juillet.

C’est à Saint-Lary-Soulan, un petit village français situé dans le massif des Pyrénées, que la délégation du Biarritz olympique s’est installée depuis une semaine, comme il est de coutume depuis 2018. La différence ? Elle se situe dans le fait que, si par le passé les Biarrots se voyaient proposer de nombreuses activités extra-rugby (ils avaient par exemple passé trois jours à marcher dans les montagnes en 2019, fait des balades à trottinette et du rafting en 2022), ils ont cette année axé leur séjour loin d’Aguiléra sur le rugby.

"C’est une semaine type, comme on peut vivre en période de championnat, mais dans la montagne. Nous avons des entraînements classiques, du séparé, du collectif. Nous essayons de rattraper le temps perdu. Le fait de passer du temps ensemble en dehors des entraînements est très important. Il permet aux joueurs d’échanger, de se connecter, même si ce n’est pas un stage comme on a pu connaître par le passé", estime Matthew Clarkin, le directeur sportif rouge et blanc.

Un col pour le staff

Dans les montagnes, où les Biarrots sont "bien accueillis et installés", la semaine d’entraînement délocalisée est passée vite, les joueurs ont pu partager un barbecue entre eux et profiter des thermes de Saint-Lary et l’encadrement technique s’est attaqué à quelques cols à vélo, jeudi. "La seule épreuve physique, c’est le staff qui va devoir l’assumer à la place des joueurs", se marre Clarkin.

Biarritz et Montauban s'affrontaient en préparation de la saison à venir. Une rencontre remportée par les Montalbanais et marquée par le retour de Mohamed Haouas sur les terrains. Reportage \ud83d\udc47https://t.co/htHukGp6ps — Midi Olympique (@midi_olympique) July 29, 2023

Les joueurs, eux, étaient préservés en vue du match amical face à Brive (vendredi, 18 heures, à Lannemezan). "Encore une fois, ce n’est pas le résultat qui va nous intéresser, mais les comportements, les contenus. Nous nous attendons à un peu de déchet, mais nous serons attentifs à l’état d’esprit, aux efforts de tout le monde. C’est un match amical, oui, mais pour nous, c’est plutôt un entraînement qui va nous permettre de confirmer et valider le travail fait depuis quatre semaines. De plus, nous allons faire avec un groupe réduit en taille", poursuit le technicien.

Clarkin : "C’est sûr qu’il y a un peu de retard, mais…"

Pour cause, Johan Aliouat, Thomas Hébert et Jonathan Joseph vont être absents de la rencontre face aux Corréziens pour des raisons familiales. Guy Millar et Thomas Sauveterre ne reprendront que la semaine prochaine, Nafi Ma’afu et Bastien Soury sont toujours blessés (ce dernier est attendu pour la deuxième ou troisième journée), Adrian Motoc et Tornike Jalagonia préparent la Coupe du monde. Simon Augry, qui s’est fait mal à l’entraînement, va être éloigné des terrains cinq semaines et Pieter Jansen van Vuren devait arriver en France hier.

Au rayon des bonnes nouvelles, Ilian Perraux et Baptiste Fariscot ont repris il y a peu, mais ils sont encore un peu justes. Leur retour doit néanmoins amener des repères à un collectif rouge et blanc qui cherche à trouver des automatismes avant la reprise du championnat (17 août, contre Colomiers). "En étant lucide, c’est sûr qu’il y a un peu de retard et c’est logique, avoue Clarkin. Des équipes de Pro D2 ont repris un mois avant nous. Mais je pense que ça reste raisonnable et rattrapable assez rapidement. Nous voulons démarrer de la meilleure des façons, mais si le démarrage est plus lent que d’habitude, ce ne sera pas un souci. Le plus important, c’est de mettre les fondations en place pour avancer doucement, mais sûrement…"