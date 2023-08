Ce vendredi soir, c'est sur la pelouse de Lannemezan que Brive et Biarriitz vont croiser le fer. Deux semaines avant le début du championnat, Brivistes et Biarrots vont se tester.

Relégué de Top 14 la saison dernière, le CAB débute son aventure ce vendredi soir, avec la volonté de rapidement retrouver l'élite. Pour ce premier match de préparation, Patrice Collazo s'appuie sur la jeunesse corrézienne.

En troisième ligne, David Geneste et Loan Lavergne vont commencer la rencontre alors que la charnière est composée de Julien Blanc et Jackson Garden-Bashop. Derrière, c'est Arthur Bonneval qui va souvrir le second rideau.

Le XV de départ de Brive : 15. Bonneval ; 14. Lefranc, 13. Walisoliso, 12. Johnson, 11. Tuivuaka ; 10. Garden-Bashop, 9. Blanc ; 7. Voisin, 8. Lavergne, 6. Geneste ; 5. Karst, 4. Van Eerten ; 3. Coria Marchetti, 2. Hamel, 1. Bennan (cap.)

Remplaçants : Da Silva, Fraissenon, Lager, Tapueluelu, Ratuva, Delannoy, Gué, Warren-Vosayaco, Bros, Raffy, Shvelidze, Fabien, Krone.

Côté Biarritz, les Basques restent sur une première défaite face à Montauban, de trois petits points. Pour cette deuxième rencontre, Mohamed Haouas est titulaire d'entrée à droite de la première ligne. À la mêlée, Rhys Webb va lui aussi fouler la pelouse dès le coup d'envoi aux côtés de Christopher Hilsenbeck.

Le XV de départ de Biarritz : 15. Jonas ; 14. Kibirige, 13. Morgan, 12. Vergnaud, 11. Martin ; 10. Hilsenbeck, 9. Webb ; 7. Jacobs, 8. Matiu, 6. Imaz ; 5. Francoz, 4. Dyer ; 3. Haouas, 2. Lebrun, 1. El Fakir.

Remplaçants : Taofifenua, Tougne, Tabidze, Matthews, Aliouat, Carella, Aurrekoetxea, Biscay, Domercq, David, Mc Clintock, Artru, Cordin.