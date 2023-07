Le talonneur de Montpellier devrait quitter Montpellier en 2024. Il retournerait en Australie, à la Western Force, ce qui lui permettrait de disputer le Mondial avec les Wallabies. Explications.

L'Australie bricole pour retrouver une équipe compétitive après les deux défaites peu encourageantes de l'ère Eddie Jones. Mais une bonne nouvelle pourrait arriver pour le sélectionneur. Selon The Roar, le talonneur Brandon Paenga-Amosa devrait signer un bail de longue durée avec la Western Force. Mais ce contrat ne serait effectif qu'à l'issue de la saison 2023-2024. Si le première ligne jouerait donc toujours la saison prochaine à Montpellier, il pourrait quand même disputer le Mondial avec l'Australie grâce à ce futur transfert. Jusque-là, il ne pouvait pas être comptabilisé comme un joueur évoluant à l'étranger.

Des précédents en 2015 et 2019

Ce n'est pas la première fois que les Australiens utilisent ce genre de combine pour contourner leur propre règle de joueurs évoluant hors du pays (trente sélections ou cinq saisons de Super Rugby). En 2015, Michael Cheika a reçu une dérogation spéciale pour aller au-delà de Matt Giteau et de Drew Mitchell et appeler Kane Douglas parce que le deuxième ligne avait signé avec les Queensland Reds. De même, en 2019, quand le demi Nic White a été convoqué après avoir signé pour revenir aux Brumbies à l'issue de la saison 2019-20 de Premiership. Touché à la cheville contre Exter en avril dernier, le joueur de Montpellier n'a plus rejoué depuis.