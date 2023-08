Ce samedi, le XV de France défie l'Écosse à Murrayfield pour son premier match de préparation avant la fameuse Coupe du monde 2023. Si la composition officielle n'a pas encore été annoncée, il semble que le staff ait décidé d'utiliser des joueurs qui ont une place à gagner en vue de la liste des 33. Mais, qui sera le capitaine de cette équipe sans véritable cadre ?

D'essence, les matchs de préparation sont faits pour tester des choses. En premier lieu et avant de travailler le véritable système de jeu de l'équipe avant une échéance aussi importante que la Coupe du monde, ces duels sont là pour tester les joueurs. Pour le XV de France par exemple, le match de samedi en Écosse permettra au staff de Fabien Galthié de mettre en concurrence certains joueurs en balance pour intégrer le groupe final pour le mondial. Actuellement de 42 joueurs, le groupe n'affichera plus que 33 noms à la fin août. Cela demande donc des choix et ces derniers seront sûrement beaucoup faits en fonction des performances de certains lors des matchs de préparation.

Couilloud, le plus logique

Ainsi, il n'est en rien surprenant d'apercevoir dans l'équipe probable des Bleus pour ce samedi, des novices comme Émilien Gailleton ou Louis Bielle-Biarrey, mais aussi des joueurs qui ont gros à gagner (et à perdre) face au XV du Chardon. Woki, Jalibert, Bamba, Couilloud, Dumortier et Dulin devraient par exemple être titularisés. D'ailleurs, nous ne retrouvons aucun joueur "premium" (quasiment assuré de disputer le mondial). Sans ces fameux cadres se pose alors la question du capitanat et plusieurs joueurs postulent.

Romain Taofifenua touché aux ischios, pourrait être absent plusieurs semaines.



La solution la plus crédible semble être Baptiste Couilloud. Non pas que le Lyonnais possède la plus grande des expériences en bleu, ni même qu'il soit un cadre assuré de disputer le mondial, mais il a dans son passé un énorme argument en sa faveur : un capitanat face à l'Angleterre en finale de l'Autumn Nations Cup (décembre 2020). À l'époque, le staff tricolore avait été contraint de remanier son effectif. D'ailleurs, Pierre Bourgarit, Cameron Woki, Matthieu Jalibert, Yoram Moefana et Brice Dulin étaient déjà titulaires face aux Anglais et devraient de nouveau l'être samedi.

L'expérience de Dulin, Jalibert et Woki

Capitaine du Lou, Couilloud est logiquement le favori mais le staff de l'équipe de France peut avoir d'autres solutions en tête. Brice Dulin est le joueur le plus capé sous le maillot bleu. Fort de ses 36 sélections, le Rochelais a de l'expérience et peut assurer dans cet habit de leader, qu'il sera dans tous les cas obligé de porter. Toujours au niveau de l'expérience, Cameron Woki et Matthieu Jalibert semblent être les joueurs les plus installés dans ce groupe France et connaissent parfaitement tous les systèmes de jeu. Il ne serait donc pas improbable de voir un de ces deux-là être capitaine des Bleus samedi.

D'autres ont bien sûr de l'expérience et de la confiance auprès du staff, mais le capitanat devrait se jouer entre ceux mentionnés plus haut. Et même si c'est un match de préparation avec un effectif remanié, être capitaine de l'équipe de France n'a rien d'être anecdotique, surtout à un mois de la Coupe du monde...