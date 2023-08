Pau a annoncé ce jeudi la signature du pilier gauche Facundo Gigena (28 ans, 7 sélections). L'Argentin évoluait aux London Irish mais a dû quitter la Premiership après la liquidation du club de la capitale. Il arrive dans le Béarn en tant que joueur supplémentaire.

Pau recrute de l'expérience en première ligne. La Section, qui a récemment perdu sur blessure Ignacio Calles, victime d'une rupture du tendon d'Achille du pied gauche, est allé chercher un autre argentin en pilier gauche. C'est l'ancien joueur de Leicester et des London Irish Facundo Gigena qui s'est engagé pour une saison en tant que joueur supplémentaire. Expérimenté en Premiership, avec plus d'une centaine de matchs disputés outre-manche, Gigena est aussi international argentin. Il a notamment fait partie de l'effectif des Pumas lors du Rugby Championship 2021. Son départ d'Angleterre a été forcé par la liquidation judiciaire des London Irish, qui ont subi le même destin que les Wasps et Worcester.

Son arrivée a été saluée par le manager de la Section paloise, Sébastien Piqueronies : "Nous avons pris le temps pour chercher le profil le plus en lien avec nos attentes et nos besoins. Les sélectionnés pour la Coupe du Monde et la lourde blessure de Nacho Calles ont renforcé la nécessité de consolider notre première ligne. Facundo est un joueur plein de détermination qui dispose d’un bagage certain à très haut niveau. Nous sommes très heureux d’accueillir ce joueur expérimenté et valeureux".