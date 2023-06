Incapables de prouver leur rachat par un consortium américain, les London Irish ont été exclus de toute compétition par la fédération anglaise.

Les London Irish ont été interdits de compétition pour la saison à venir. Les dirigeants du club de la capitale, qui a fini 5e de Premiership, ne sont pas parvenus à montrer patte blanche devant la commission s'occupant de la viabilité financière des clubs. Pour rappel, ils bénéficiaient d'un délai d'une semaine supplémentaire pour compléter le rachat des "Exile" par un consortium américain. Mais à la date butoir que représentait ce mardi 6 juin, la fédération anglaise (RFU) a statué que la reprise n'était pas effective.

Son directeur général, Bill Sweeney, s'est exprimé : "C'est une nouvelle profondément triste pour toutes les personnes impliquées dans la communauté des London Irish : les juoueurs, les supporters, le personnel mais aussi les bénévoles pour qui le club est si important." Celui-ci a indiqué que la RFU avait collaboré avec le club, la Premiership et le syndicat des joueurs afin de "faire le maximum pour assurer la viabilité du club sur le long terme" : "Pour ce faire, il était impératif qu'on nous montre de façon totalement transparente des preuves des fonds."

Bill Sweeney est directeur général de la fédération anglaise Icon Sport - PA Images

Cette situation délicate trouve ses origines dans la pandémie, qui a fortement touché l'économie des clubs outre-Manche. Les Wasps et Worcester ont d'ailleurs déjà été exclus de l'élite. De plus, les London Irish ne possèdent pas leur propre stade et évoluent au Gtech Community Stadium, enceinte de l'équipe de football de Brentford (Premier League).