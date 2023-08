Derniers du Rugby Championship avec 0 victoire en trois matchs, les Wallabies auront un coup à jouer ce samedi en affrontant à nouveau la Nouvelle-Zélande pour le compte de la Bledisloe Cup. Eddie Jones fait confiance à ses hommes en n'effectuant que 5 changements.

Les Australiens ont l'occasion de se racheter. Après un Rugby Championship infertile pour eux (quatrième place, zéro victoire), ils retrouvent les All Blacks ce samedi pour la traditionnelle Bledisloe Cup. L'occasion pour eux de signer au moins une victoire avant la Coupe du monde (du 08 septembre au 28 octobre.)

Pour ce deuxième choc face à la Nouvelle-Zélande, le sélectionneur Eddie Jones a reconduit 19 des joueurs retenus la semaine dernière (défaite 7-38). Parmi les changements, on compte notamment l'absence de Allan Ala'alatoa. Blessé au tendon d'Achille la semaine dernière, le pilier droit cède sa place à Pone Fa'amausili et délègue le capitanat à son demi de mêlée, Tate McDermott.

Les trois-quarts inchangés

En deuxième ligne, Richie Arnold échange sa place sur le banc avec Will Skelton, titulaire la semaine dernière. En troisième ligne, tour de passe-passe entre Tom Hooper et Fraser McReight. Hooper laisse le numéro 6 à ce dernier et récupère la place de James Holloway de l'autre côté de la mêlée. Parmi les remplaçants, Zane Monggorr prend le numéro 18.

Chez les trois-quarts, rien à déclarer. Eddie Jones a reconduit les 7 mêmes titulaires et les trois remplaçants. C'est le dernier match de préparation de Wallabies avant leur entame de Mondial face à la Géorgie, le samedi 9 septembre au Stade de France.

Le XV de départ de l'Australie : 15. Kellaway ; 14. Nawaqanitawase, 13. Petaia, 12. Kerevi, 11. Koroibete ; 10. Gordon , 9. McDermott (cap.); 7. McReight , 8. Valetini, 6. Hooper ; 5. Arnold, 4. Frost ; 3. Fa'Amausili, 2. Porecki, 1. Bell.

Remplaçants : 16. Uelese, 17. Slipper, 18. Monggorr, 19. Skelton, 20. Leota, 21. White, 22. Cooper, 23. Perese.