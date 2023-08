Finn Russell pourrait effectuer son retour ce samedi contre la France, une nation qu'il connaît bien puisqu'il vient de passer cinq saisons au sein du Racing 92.

Finn Russell n'a pas pris part à la première rencontre des Ecossais dans cette préparation à la Coupe du monde (victoire à Murrayfield contre l'Italie 25-13). Mais le demi d'ouverture a hâte de reprendre : "Pour moi, ça va faire six ou sept semaines sans jouer. Donc ce serait bon de me remettre en jambes le plus rapidement possible, ce week-end par exemple, pour revenir en bonne forme. Il est possible que je débute, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, jouer la deuxième équipe au monde (la France est en réalité 3e depuis ce lundi, N.D.L.R.) est très différent de l'entraînement, aussi intense soit-il."

Celui qui a quitté le Racing s'est ainsi exprimé sur la rencontre qui vient ce samedi, et sur l'importance que ces matchs de préparation ont : "À l’instant T, on est concentré sur la structure et sur la façon dont on met en place notre jeu. Cependant, décrocher une victoire serait excellent pour engranger de la confiance."

Sur le XV de France en lui-même, Finn Russell, qui a passé cinq saisons à Nanterre (avant de rejoindre Bath après le Mondial), a rappelé que la France pouvait être redoutable quelle que soit la composition d'équipe : "Ils ont énormément de profondeur de banc, beaucoup de joueurs avec de la qualité. Ce sont toujours des tests matchs très difficiles contre la France."

Pour rappel, le XV du Chardon affrontera deux fois la France, avant de terminer sa préparation contre l'Ecosse le 26 août. Puis, les hostilités commenceront avec le choc contre les Springboks le 10 septembre à Marseille.