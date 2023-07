Après une prestation rayonnante contre l'Afrique du Sud (35-20) et une fin de saison impactante à l'arrière des Crusaders, Will Jordan sera un élément précieux dans le XV néo-zélandais pour la Coupe du monde en France.

Un retour en pleine forme qui arrive au meilleur des moments pour Will Jordan, 25 ans, et arrière-ailier polyvalent de son état. Avant que ne débute la Coupe du monde en France, face aux Springboks, le natif de Christchurch a rappelé à tout le monde qu'il n'était pas la révélation de l'année 2021 par hasard. Auteur d'une partition pleinement maîtrisée sur son aile droite face à l'Afrique du Sud, il a électrisé la défense adverse à plusieurs reprises, en venant se glisser dans les nombreuses attaques initiées par les siens. Contre les champions du monde en titre de Cheslin Kolbe, le vivace numéro 14 néo-zélandais a sorti une prestation grandiose. Qu'il a en plus parfaite avec cet essai en fin de rencontre après une superbe passe au pied à Beauden Barrett.

Un 22ème essai.. en 22 matchs sous l'habit noir ! Des chiffres affolantsqui le rapproche de joueurs marquants tels qu'Israël Dagg, Aaron Smith ou encore Sitiveni Sivivatu, c'est dire. Avant sa 22ème réalisation, et pendant 80 minutes, le joueur des Crusaders a joliment complété son tableau "statistique". Il a été un des tout meilleurs dans ce domaine avec 72 mètres parcourus 4 franchissements nets, 2 passes après contact ou encore 12 courses effectuées. Une illustration limpide de sa capacité à mettre les siens dans le bon sens et à toujours chercher à créer, inventer, pour progresser.

L'offrande à Smith, le boulot pour Frizell

Et que dire de sa passe décisive pour ouvrir le score ? Il se relève d'un plaquage (sur une erreur de Le Roux qui ne le tient pas au sol) et repique intérieur pour trouver la faille dans les 22 mètres. Un travail dingue pour délivrer sur un plateau l'essai à Aaron Smith. Quelques minutes plus tard, c'est encore lui qui crée la brèche décisive sur le deuxième essai inscrit par Frizell. Lui qui avait été ménagé en Argentine par Ian Foster a pu montrer l'étendue de son talent dans des matchs avec une telle intensité et un tel niveau.

Une bonne nouvelle pour les couloirs des triples champions du monde, eux qui ont perdu Sevu Reece (rupture des ligaments croisés) et qui n'ont pas encore récupéré Leicester Fainga'anuku, meilleur marqueur et vainqueur du Super Rugby cette saison. Sujet à d'intenses migraines qui l'ont éloigné des terrains pendant huit mois, c'est pourtant bien Jordan qui a fait mal aux têtes sud-africaines ce samedi à Auckland.