Dans ce duel sud-américain pour préparer la Coupe du monde, ce sont les Uruguayens qui sont sortis en vainqueurs. Los Teros ont battu les Chiliens 26-25.

Les rencontres amicales s'enchaînent aux quatre coins du globe pour les sélections préparant la Coupe du monde. Avant de traverser l'Atlantique pour venir en France, Uruguayens et Chiliens se sont affrontés dans l'antre de Los Teros, à l'Estadio Charrúa de Montevideo. Les joueurs d'Esteban Meneses ont largement dominé les vingt premières minutes, poussant les Chiliens à écoper de deux cartons jaunes et inscrivant deux essais. Si les coéquipiers du capitaine Andres Vilaseca sont rentrés aux vestiaires en menant 19-6, ils se sont fait peur dans le deuxième acte. Ils ont encaissé trois essais et se sont finalement imposés d'un petit point 26-25.

Plusieurs joueurs évoluant en France

Côté Uruguay, plusieurs joueurs sont licenciés dans des clubs français. C'est le cas du capitaine Andres Vilaseca (Vannes), de Nicolás Freitas (Vannes aussi) ou de Manuel Leindekar (Bayonne). Le Chili se présentait, lui, avec l'Angoumoisin Iñaki Ayarza dans son onze ou avec l'ancien bayonnais ou massicois Pablo Huete. Prochains rendez-vous pour ces deux équipes, le 5 août. L'Uruguay recevra la Namibie quand les Chiliens affronteront l'équipe B des Pumas, Argentine XV.